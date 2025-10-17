حقیقی: اسکواش همدان در مسیر جهش زیرساختی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی ظهر جمعه در آئین تجلیل از چهره‌های ماندگار و قهرمانان اسکواش همدان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش، اظهار کرد: تربیت‌بدنی زیربنای شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، پویا و فرهنگ‌محور است و امروز همدان در مسیر توسعه و تعالی ورزش گام‌های مؤثر برداشته است.

وی با یادآوری حمایت‌های نمایندگان مردم در مجلس و استانداری، افزود: توسعه زیرساخت‌های اسکواش از جمله تکمیل سالن اختصاصی این رشته در مجموعه ورزشی همدان حاصل پیگیری‌های مستمر دکتر ربانی و همراهی نمایندگان استان است. حقیقی اظهار امیدواری کرد این سالن زیبا به‌زودی افتتاح و در اختیار خانواده بزرگ اسکواش استان قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان همچنین با تقدیر از پیشکسوتان، مربیان، داوران و اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: موفقیت‌های اخیر اسکواش همدان نتیجه همدلی خانواده ورزش استان و حضور فعال نخبگان این حوزه است.

وی عنوان کرد: امروز اسکواش همدان همانند سایر رشته‌ها، به نقطه جهش مطلوب رسیده و می‌تواند الگویی برای گسترش ورزش‌های نوپا در استان باشد.

حقیقی در ادامه از تلاش‌های استاندار و نمایندگان همدان مجلس شورای تقدیر کرد و افزود: قدردان همه عزیزانی هستیم که در این مسیر کنار ورزش و جوانان استان ایستادند و در ایجاد فضای نشاط و پیشرفت نقشی مؤثر ایفا کردند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم، ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها در مراسم جمعه گفت: این همراهی نشان می‌دهد همدان به شهر ورزش، فرهنگ و مهربانی تبدیل شده و مردم بانشاط آن حامی اصلی توسعه ورزش هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در پایان خاطرنشان کرد: آینده ورزش استان، با استمرار این حمایت‌ها و استمرار کارهای زیرساختی، روشن و امیدوارکننده است؛ زیرا ورزش همدان امروز نه‌تنها یک فعالیت جسمی، بلکه مولفه‌ای اجتماعی برای سلامت، امید و امنیت فرهنگی محسوب می‌شود.