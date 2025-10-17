شرایط اسکان دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، در این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع کلیه دانشجویان غیربومی مقطع کارشناسی ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه علامه طباطبایی می‌رساند، جزئیات و شرایط ثبت‌نام و اسکان در خوابگاه‌های دانشجویی برای نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر است:

ثبت‌نام و انتخاب اتاق به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه خوابگاهی گلستان (این آدرس) و تنها پس از انجام انتخاب واحد امکان‌پذیر است و مهلت انتخاب اتاق در سامانه: از ساعت ۱۲ روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ مشخص شده است.

دانشجویان روزانه ملزم به پرداخت دو میلیون ریال با عنوان «ورودیه» در سامانه گلستان هستند. همچنین در صورت پرداخت نقدی اجاره‌بها در ابتدای نیم‌سال، تا ۶۰ روز اول ۱۰ درصد تخفیف اعمال می‌شود.

دانشجویان روزانه حداکثر تا ۷ روز پس از انتخاب اتاق، باید در سامانه صندوق رفاه (اینجا) ثبت‌نام و درخواست خوابگاه خود را ثبت کنند. عدم ثبت‌نام در این سامانه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از خوابگاه بوده و اسکان دانشجو لغو خواهد شد.

خوابگاه‌های دانشگاه از ساعت ۸ صبح جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۴ آماده اسکان دانشجویان خواهند بود.

بر اساس این اطلاعیه؛ کلیه مراحل ثبت‌نام به صورت غیرحضوری است. سنوات مجاز استفاده از خوابگاه برای مقطع کارشناسی، حداکثر ۸ نیم‌سال است. دانشگاه امکانات خوابگاه متأهلی ندارد و تعهدی جهت اسکان دانشجویان بومی ندارد. پرداخت نکردن اجاره‌بها یا عدم مراجعه به سامانه در زمان مقرر، به منزله انصراف از خوابگاه است.