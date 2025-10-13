شرایط اسکان دانشجویان ارشد ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه علامه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره خوابگاههای دانشگاه علامه طباطبایی طی اطلاعیهای شرایط ثبتنام و اسکان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی جدید (غیربومی) را برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ اعلام کرد.
براساس اعلام دانشگاه ، ثبتنام خوابگاه برای دانشجویان دوره روزانه به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه گلستان به نشانی https://ems.atu.ac.ir در دو مرحله انجام میشود: مرحله اول شامل تکمیل اطلاعات خوابگاهی و ثبت درخواست خوابگاه و مرحله دوم انتخاب اتاق بر اساس دانشکده مربوطه. زمان انتخاب اتاق از ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۲۱ مهر تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.
دانشجویان موظفاند مبلغ ۲ میلیون ریال به عنوان ورودیه در سامانه گلستان پرداخت کنند و حداکثر تا ۷ روز پس از انتخاب اتاق، نسبت به ثبت درخواست خوابگاه در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به نشانی refah.swf.ir اقدام کنند. عدم ثبت درخواست در این سامانه به منزله لغو اسکان خواهد بود.
همچنین طبق بخشنامههای صندوق رفاه، پرداخت نقدی اجارهبها در ابتدای نیمسال مشمول ۱۰٪ تخفیف خواهد بود و سنوات مجاز استفاده از خوابگاه برای مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۴ نیمسال اعلام شده است.
دانشجویان نوبت دوم نیز میتوانند از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبت درخواست خوابگاه اقدام کرده و مدارک بیمه یکسال اخیر خود را تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه به ایمیل khabgah.atu.ac.ir@gmail.com ارسال کنند. نتیجه بررسی درخواستها متعاقباً اعلام خواهد شد.
خوابگاههای دانشگاه از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه آماده پذیرش دانشجویان جدید خواهد بود.
تمامی مراحل ثبتنام به صورت غیرحضوری انجام میشود و از مراجعه حضوری به اداره خوابگاهها خودداری شود.
