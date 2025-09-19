امام جمعه محمودآباد نمونه: دفاع مقدس چراغ راه آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، این رویداد را یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: دفاع مقدس نماد همیشگی حماسه پرشکوه مقاومت ملت بزرگ ایران است و با وجود خسارات آن، سرشار از درس‌های ایستادگی، ایثار، عزت و استقلال برای نسل‌های آینده است.

وی با اشاره به نقش راهبردی این دوران در مدیریت کلان کشور افزود: جنگ هشت ساله، تجلیگاه فداکاری عمومی بی‌نظیر مردم ایران در همه ادوار تاریخ است و امروز به عنوان چراغی راهنما برای آینده‌های نزدیک و دور کشور تلقی می‌شود.

امام جمعه محمودآباد نمونه در ادامه به عوامل پیروزی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بی‌اعتمادی به بیگانگان، قدرت ملی، تعلق اراده الهی، شجاعت عمومی و نقش‌آفرینی خانواده‌های شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین دلایل پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان بودند.

وی تأکید کرد: این عوامل نه‌تنها در دوران جنگ بلکه در مسیر پیشرفت و مقاومت امروز نیز باید مورد توجه قرار گیرند تا روحیه ایثار و استقلال در جامعه حفظ شود.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فرارسیدن زمان بازگشایی مدارس در روز سه‌شنبه اول مهر، به اهمیت آموزش و پرورش در ساخت آینده کشور پرداخت و گفت: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «برای آموزش و پرورش هرچه هزینه کنیم سرمایه‌گذاری است»؛ مدارس بزرگ‌ترین دارایی دولت جمهوری اسلامی هستند و هر مدرسه، یک ایران کوچک است.

وی افزود: مدیر مدرسه راهبری‌ترین مدیر برای ساختن آینده کشور است و نباید از مدرسه غفلت کرد.

امام جمعه محمودآباد در پایان یادآور شد: بازگشت به مدرسه، علاج بسیاری از مشکلات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است و اگر امروز در بخشی از کشور کاستی‌ای مشاهده می‌شود، باید راه‌حل بلندمدت آن را در آموزش و پرورش جست‌وجو کرد.