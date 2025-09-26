به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان درباره کیفیت پایین نان در برخی نانوایی‌های سطح شهر، خواستار رسیدگی فوری مسئولان شهری به این موضوع شد.

وی تأکید کرد: برخی نانوایی‌ها علاوه بر ارائه نان بی‌کیفیت، مرتکب تخلفات صنفی دیگر نیز شده‌اند که موجب نارضایتی عمومی شده است.

امام جمعه محمودآباد نمونه با بیان اینکه نان، قوت غالب مردم و نماد سلامت تغذیه خانوارهاست، اظهار داشت: از مسئولان شهری انتظار داریم در اسرع وقت با بررسی دقیق وضعیت نانوایی‌ها، اقدامات اصلاحی را انجام دهند و نتیجه را برای اطلاع‌رسانی عمومی در نماز جمعه آینده ارائه کنند.

در بخش دیگر خطبه‌ها، حجت‌الاسلام موسوی به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره راه علاج مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: رهبر حکیم انقلاب اسلامی فرمودند راه پیشرفت کشور، قوی شدن است. این قوی شدن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و عزت ملی است.

وی افزود: قدرت علمی، اقتصادی و نظامی حلقه‌های یک چرخه پیشرفت‌اند که امنیت، رفاه و استقلال را برای کشور به ارمغان می‌آورند.

حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: مذاکره با آمریکا نه‌تنها سودی ندارد، بلکه تجربه نشان داده که زیان‌بار است و امتیازدهی به قدرت‌های سلطه‌گر، تنها عطش آن‌ها را برای غارت بیشتر می‌کند.

امام جمعه محمودآباد نمونه در پایان با تأکید بر لزوم عزم ملی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر برای تقویت زیرساخت‌های کشور، از مسئولان خواست در کنار رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، نگاه راهبردی به اقتدار ملی داشته باشند.