امام جمعه رودسر: جریان حماس نابود شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به امضای صلح‌نامه بین رژیم صهیونیستی و حماس گفت: رژیم صهیونیستی تا به دندان مسلح حاضر شد با حماس مذاکره کند و خوشبختانه شرایط آزادی بسیاری از اسرا فراهم شد این نشان‌دهنده شکست این رژیم در غزه است.

وی علت این شکست را فشارهای داخلی اسرائیل و نگاه‌های بین‌المللی دانست و افزود: تمام این عوامل دست به دست هم داد تا رژیم صهیونیستی مجبور به مذاکره با حماس شود.

خطیب نماز جمعه رودسر خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی سه هدف داشت؛ نابودی حماس، آزادی تمام اسرا و جلوگیری از تهدیدات غزه که هیچ‌کدام محقق نشد و حماس همچنان پابرجاست.

ابراهیمی نوری هدف دیگر رژیم صهیونیستی را تمرکز بر مناطق دیگر از جمله ایران عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ دوازده روزه نقاط ضعف خود را تقویت کرده و اسرائیل در خواب نیست چرا که ایران هزینه سنگینی بر آن تحمیل کرده است.

وی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور آمریکا برای حمایت از نتانیاهو در بحران غزه افزود: اما جهان امروز در برابر مقاومت ملت فلسطین به احترام ایستاده است.

امام جمعه رودسر ادامه داد: رسانه‌های صهیونیستی به شکست راهبردی خود در برابر اراده استوار مردم غزه و مقاومت حماس اعتراف کرده‌اند.

ابراهیمی نوری تصریح کرد: شیوه آمریکایی‌ها ایجاد ناامنی در منطقه است و سپس با نگاه صلح‌طلبانه وارد می‌شوند.

وی با اشاره به رفتار توهین‌آمیز دونالد ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ گفت: تصمیم جمهوری اسلامی برای عدم شرکت در این اجلاس، نشان‌دهنده آگاهی و درایت مسئولان کشور است و مانع بروز توهین‌های احتمالی به ایران شد.