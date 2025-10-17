  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

امام جمعه رودسر: جریان حماس نابود شدنی نیست

امام جمعه رودسر: جریان حماس نابود شدنی نیست

رودسر- امام جمعه رودسر با تاکید بر شکست رژیم صهیونیستی در غزه گفت: جریان حماس نابود شدنی نیست و رژیم اسرائیل نتوانست اهداف خود را در این منطقه محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودسر با اشاره به امضای صلح‌نامه بین رژیم صهیونیستی و حماس گفت: رژیم صهیونیستی تا به دندان مسلح حاضر شد با حماس مذاکره کند و خوشبختانه شرایط آزادی بسیاری از اسرا فراهم شد این نشان‌دهنده شکست این رژیم در غزه است.

وی علت این شکست را فشارهای داخلی اسرائیل و نگاه‌های بین‌المللی دانست و افزود: تمام این عوامل دست به دست هم داد تا رژیم صهیونیستی مجبور به مذاکره با حماس شود.

خطیب نماز جمعه رودسر خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی سه هدف داشت؛ نابودی حماس، آزادی تمام اسرا و جلوگیری از تهدیدات غزه که هیچ‌کدام محقق نشد و حماس همچنان پابرجاست.

ابراهیمی نوری هدف دیگر رژیم صهیونیستی را تمرکز بر مناطق دیگر از جمله ایران عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ دوازده روزه نقاط ضعف خود را تقویت کرده و اسرائیل در خواب نیست چرا که ایران هزینه سنگینی بر آن تحمیل کرده است.

وی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور آمریکا برای حمایت از نتانیاهو در بحران غزه افزود: اما جهان امروز در برابر مقاومت ملت فلسطین به احترام ایستاده است.

امام جمعه رودسر ادامه داد: رسانه‌های صهیونیستی به شکست راهبردی خود در برابر اراده استوار مردم غزه و مقاومت حماس اعتراف کرده‌اند.

ابراهیمی نوری تصریح کرد: شیوه آمریکایی‌ها ایجاد ناامنی در منطقه است و سپس با نگاه صلح‌طلبانه وارد می‌شوند.

وی با اشاره به رفتار توهین‌آمیز دونالد ترامپ در اجلاس شرم‌الشیخ گفت: تصمیم جمهوری اسلامی برای عدم شرکت در این اجلاس، نشان‌دهنده آگاهی و درایت مسئولان کشور است و مانع بروز توهین‌های احتمالی به ایران شد.

کد خبر 6625064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها