امام جمعه کرمان: دشمن با همه ظرفیت خوداخبار و تحلیل‌ها را تحریف می کند

کرمان- امام جمعه کرمان گفت: جنگ ترکیبی با همه قوا در دو محور «روایت‌سازی» و «روایت‌پردازی» بر ما تحمیل شده و دشمن همه ظرفیت خود را به کار گرفته تا اخبار و تحلیل‌ها را تحریف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچم دار گفتمان مهدوی شکل گرفت و مردم با خدای خود عهد کردند این مسیر را با همه سختی‌ها طی کنند و سخنان رئیس‌جمهور آمریکا هیچ اثری در اراده این ملت نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به روز صادرات گفت: صادرات، اقتصاد کشور را رونق داده و صدور دانش و پایه اقتدار یک کشور است.

امام جمعه کرمان افزود: وقتی در رقابت با بازار دنیا قرار می‌گیریم باید توجه داشت کالا در داخل با کیفیت پسندیده، معقول و منطقی به مردم عرضه شود.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، با انتقاد شدید از اینکه به اسم ورزش، فرهنگ و جشنواره گاهی حوادثی رقم می‌خورد که پنجه به روی ارزش‌ها می‌کشد تصریح کرد: دست اندرکاران و ناظران باید مراقبت و با هر گونه اهمال‌کاری برخورد کنند و درست نیست جامعه را به سمتی کشید که جریان‌سازی از آن به سمت خواست دشمن برود.

وی افزود: برخی متوجه جنگ نیستند، در کار خود اهمال و برخی حادثه‌ها را درست تحلیل نمی‌کنند و به دشمنی‌های دشمن بی توجه هستند.

امام جمعه کرمان گفت: با وجود جنایت چندین ساله رژیم صهیونیستی، می‌بینیم که مقاومت بر زبان زور پیروز شد و با وجود همه زر، زور و تزور و در اختیار داشتن قدرت رسانه‌ای دنیا به هیچیک از اهداف خود نرسیدند.

علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه جنگ ترکیبی با همه قوا در دو محور «روایت‌سازی» و «روایت‌پردازی» بر ما تحمیل شده افزود: دشمن همه ظرفیت خود را به کار گرفته تا اخبار و تحلیل‌ها را تحریف کند.

وی ادامه داد: در روایت‌پردازی همه تلاش دشمن آن است آنطور که او می‌خواهد به یک موضوع پرداخته شود و هر حادثه و اتفاقی در جایی رقم می‌خورد اگر اولویت‌دار است، آن را از اولویت انداخته و اگر در اولویت نیست، آن را اولویت‌دار کند تا ذهن مخاطب متوجه مسائلی شود که او می‌خواهد.

