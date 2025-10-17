به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچم دار گفتمان مهدوی شکل گرفت و مردم با خدای خود عهد کردند این مسیر را با همه سختیها طی کنند و سخنان رئیسجمهور آمریکا هیچ اثری در اراده این ملت نخواهد گذاشت.
وی با اشاره به روز صادرات گفت: صادرات، اقتصاد کشور را رونق داده و صدور دانش و پایه اقتدار یک کشور است.
امام جمعه کرمان افزود: وقتی در رقابت با بازار دنیا قرار میگیریم باید توجه داشت کالا در داخل با کیفیت پسندیده، معقول و منطقی به مردم عرضه شود.
حجتالاسلام علیدادی سلیمانی، با انتقاد شدید از اینکه به اسم ورزش، فرهنگ و جشنواره گاهی حوادثی رقم میخورد که پنجه به روی ارزشها میکشد تصریح کرد: دست اندرکاران و ناظران باید مراقبت و با هر گونه اهمالکاری برخورد کنند و درست نیست جامعه را به سمتی کشید که جریانسازی از آن به سمت خواست دشمن برود.
وی افزود: برخی متوجه جنگ نیستند، در کار خود اهمال و برخی حادثهها را درست تحلیل نمیکنند و به دشمنیهای دشمن بی توجه هستند.
امام جمعه کرمان گفت: با وجود جنایت چندین ساله رژیم صهیونیستی، میبینیم که مقاومت بر زبان زور پیروز شد و با وجود همه زر، زور و تزور و در اختیار داشتن قدرت رسانهای دنیا به هیچیک از اهداف خود نرسیدند.
علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه جنگ ترکیبی با همه قوا در دو محور «روایتسازی» و «روایتپردازی» بر ما تحمیل شده افزود: دشمن همه ظرفیت خود را به کار گرفته تا اخبار و تحلیلها را تحریف کند.
وی ادامه داد: در روایتپردازی همه تلاش دشمن آن است آنطور که او میخواهد به یک موضوع پرداخته شود و هر حادثه و اتفاقی در جایی رقم میخورد اگر اولویتدار است، آن را از اولویت انداخته و اگر در اولویت نیست، آن را اولویتدار کند تا ذهن مخاطب متوجه مسائلی شود که او میخواهد.
