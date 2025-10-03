امام جمعه کرمان: تهدیدات اقتصادی با تکیه بر الگوی دفاع مقدس بی اثر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با گرامیداشت سالروز میلاد امام عسکری (ع) و تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه(س)، به نقش تاریخی و برکت‌بخش حضور آن حضرت در ایران اشاره کرد و گفت: پیامدهای این حضور شکل‌گیری حوزه علمیه قم و تربیت علما و آماده‌سازی این حوزه برای حرکت تاریخی امام خمینی(ره) است.

وی افزود: حضور حضرت معصومه(س) باعث شد قم بتواند مرکزیت خود در نشر فرهنگ دینی و اسلامی با محوریت اهل‌بیت (ع) را به جهان عرضه کند.

امام جمعه کرمان گفت: این نقشی بسیار تاریخی و مهم است که امروز دنیا را تحت تأثیر قرار داده و جبهه مقاومت و آزادی‌خواهان جهان، صدای حوزه علمیه قم، مردم ایران و امام را به خوبی دریافت کرده‌اند که همه اینها به برکت وجودی حضرت معصومه(س) است.

علیدادی سلیمانی، بااشاره به سالروز «طوفان الاقصی» اظهار داشت: فلسطین گر چه هزینه‌های سنگینی داده، اما این عملیات چنان تاریخی، سرنوشت‌ساز و جانانه بود که ضربه‌ای غیرقابل جبران به رژیم صهیونیستی وارد کرد و جهان را تحت تأثیر قرار داد.

وی تصریح کرد: کار به جایی رسیده که مردم، با مشاهده عدم توانایی دولت‌ها در شکستن محاصره غزه، خود وارد صحنه شده اند و کشتی‌هایی که به سمت سرزمین اشغالی حرکت می‌کنند.

وی افزود: این کشتی ها چه محاصره را بشکنند و چه نشکنند، پیروزی از آنِ کاروان آزادی‌خواهی است که پیام خود را به نسل فعلی و آینده منتقل کردند.

امام جمعه کرمان ادامه داد: رژیم صهیونیستی و آمریکا ماه‌هاست در غزه مرتکب جرم و جنایت می‌شوند و با حق وتوی ظالمانه آمریکا، راه را بر هر اقدام قانونی بسته اند.



حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با ارج نهادن به قشر روستایی و عشایر، این قشر را «جمعیتی مفید، مؤثر، کم‌ توقع و پرکار» توصیف و ابراز امیدواری کرد دولت رسیدگی جدی‌تری به این بخش داشته باشد.

وی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، نقش این نیرو در فداکاری و تأمین آرامش و امنیت کشور و ملت را مورد تأکید قرار داد و گفت: سهم این نیرو در هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه، با اشاره به اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعال‌سازی تحریم‌ها، آن را بخشی از جنگ ترکیبی علیه نظام و مردم خواند و اظهار داشت: شک نکنید که تصمیم این سه کشور ظالم، در راستای اهداف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بوده و انسجام ملی را نشانه گرفته است.

امام جمعه کرمان، نوسانات بازار را نه اثر عملی، بلکه اثر روانی این فشارها دانستند و گفت: وقتی عرضه و تقاضا از لحاظ روانی به هم بخورد، بازار دچار تلاطم می‌شود و با هوشمندی و بی‌اعتنایی می‌توان اثر آن را خنثی و از بین برد.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی، تاکید کرد: اگر پیش از این روزانه در بخش اقتصادی تهدیدمان می‌کردند، اکنون آخرین ضربه را زده‌اند و کشور باید در شرایط کاملاً دفاعی قرار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که با اتکا به دانشمندان داخلی به بازدارندگی نظامی رسیدیم، رزمندگان اقتصادی نیز باید با اقتدا به رزمندگان دفاع مقدس، کشور را چنان بی‌نیاز کنند که تهدید در این بخش تأثیری نداشته باشد.