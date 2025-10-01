  1. استانها
  2. کرمان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

شهید سلیمانی نماد انسجام ملی و تقویت سرمایه اجتماعی است

کرمان- امام جمعه کرمان گفت: شهید سلیمانی نماد انسجام ملی است و امروز جامعه ما برای تقویت سرمایه اجتماعی خود به شدت به این انسجام نیاز دارد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر چهارشنبه درنشست ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، یکی از پایه‌های اصلی پیروزی، انسجام ملی بود و همه شاهد تأثیر عملی این هماهنگی بودیم.

وی با بیان اینکه تقویت این انسجام می‌تواند قدرت ملی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد افزود: استفاده از روش و منش شهید سلیمانی در انسجام ملی اهمیت زیادی دارد.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: شهید سلیمانی همواره جلوتر از جناح‌های سیاسی حرکت می‌کرد و عملاً انسجام جدی ملی را حول محور خود رقم زد؛ به همین دلیل، در محور شهید سلیمانی، همه تفکرات در کنار یکدیگر قابل مشاهده است.

علیدادی سلیمانی، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب درباره انسجام ملی، از همه فعالان ستاد و ترویج مکتب شهید سلیمانی خواست تا این موضوع را قویاً تقویت کنند.

وی ادامه داد: این موفقیت دست نخواهد آمد مگر اینکه همه در کنار هم قرار گیرند.

امام جمعه کرمان همچنین خواستار پررنگ‌تر شدن ندای وحدت و همدلی در سالگردهای شهید سلیمانی شد و گفت: از زمان شهادت سردار دلها تاکنون، همواره شاهد همراهی و هماهنگی بوده‌ایم و اوج آن در برنامه‌های سالگرد دیده شده است.

