ماموستا محمدی: زن ستون استوار خانواده و نماد پاکی در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته دهگلان با بیان اینکه زن نماد صداقت، عفت و شرافت است، اظهار کرد: خانواده بدون حضور زن معنایی ندارد و نقش او در ایجاد آرامش و ثبات در محیط خانواده نقشی اساسی و غیرقابل جایگزین است.
وی افزود: زن ستون هر خانه است و جامعهای که جایگاه زن را پاس میدارد، در مسیر رشد و سلامت اجتماعی قرار میگیرد.
پیروی از سیره حضرت زهرا (س) راه رستگاری جامعه
امام جمعه دهگلان در ادامه خطبهها با اشاره به خصایص و فضائل حضرت زهرا (س)، تصریح کرد: سبک زندگی آن حضرت الگوی کامل برای زنان مسلمان است و پیروی از راه و روش ایشان میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: سیره نورانی حضرت زهرا (س) چراغ راه بانوان در جامعه امروز است؛ زیرا آن حضرت نمونهای بیبدیل از معرفت، وفاداری، ایمان و پایبندی به ارزشهای الهی بود.
زنان تأثیرگذار در تاریخ اسلام؛ الگویی برای امروز
ماموستا محمدی در بخش دیگری از سخنان خود تاریخ اسلام را سرشار از حضور زنان تأثیرگذار دانست و گفت: زنان بزرگی در طول تاریخ با شجاعت، ایمان و کارآمدی خود نقش مهمی در پیشبرد و اعتلای دین اسلام ایفا کردهاند و امروز نیز میتوانند با همان روحیه و اراده، در مسیر تعالی جامعه قدم بردارند.
وی خاطرنشان کرد: هرجا زن در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته، آن جامعه به سمت رشد، اخلاق و معنویت حرکت کرده است.
