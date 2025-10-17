به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم فلاح در خطبه‌های آئین عبادی سیاسی نماز جمعه با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری مسئولان به معضلات زیرساختی منطقه اظهار کرد: مسئولان به مطالبات سه‌گانه مردم این بخش رسیدگی کنند.

امام جمعه کرگانرود با هشدار درباره خطر آتش‌سوزی و لزوم نوسازی تجهیزات گفت: با توجه به آغاز فصل بادهای گرم در منطقه و با یادآوری تجربه تلخ آتش‌سوزی‌های گسترده گذشته تأمین امکانات ایمنی ضرورت دارد.

وی خطاب به نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان و فرماندار تالش خواستار پیگیری جدی برای تهیه دستگاه ماشین آتش‌نشانی جدید و به‌روز و همچنین تأمین امکانات کامل اطفای حریق برای شهرداری لیسار شد تا از بروز فاجعه احتمالی جلوگیری شود.

انتقاد از ضعف مفرط آن تن‌دهی و اینترنت

حجت الاسلام فلاح به مشکل مزمن حوزه ارتباطات اشاره کرد و گفت: ضعف شدید آن تن‌دهی تلفن همراه و نبود یا ضعف کیفیت اینترنت در بخش کرگانرود، مردم را با مشکلی جدی مواجه کرده و مسئولان این حوزه باید برای رفع این نارضایتی و ارتقا زیرساخت‌ها، تلاش‌های خود را دوچندان نمایند.

وی همچنین با اشاره به ترافیک سنگین و اختلال در عبور و مرور شهروندان و مسافران در سطح شهر لیسار، از نیروی انتظامی خواست تا با استقرار دائمی پلیس راهور در این منطقه، نسبت به ساماندهی ترافیک اقدام کرده و از اتلاف وقت و نارضایتی مردم جلوگیری به عمل آورند.