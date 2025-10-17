  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

فلاح: نوسازی تجهیزات آتش‌نشانی در لیسار یک ضرورت انکارناپذیر است

تالش-امام جمعه کرگانرود با تاکید بر اهمیت تأمین امکانات ایمنی در منطقه گفت: نوسازی تجهیزات آتش‌نشانی در لیسار یک ضرورت انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم فلاح در خطبه‌های آئین عبادی سیاسی نماز جمعه با تأکید بر لزوم رسیدگی فوری مسئولان به معضلات زیرساختی منطقه اظهار کرد: مسئولان به مطالبات سه‌گانه مردم این بخش رسیدگی کنند.

امام جمعه کرگانرود با هشدار درباره خطر آتش‌سوزی و لزوم نوسازی تجهیزات گفت: با توجه به آغاز فصل بادهای گرم در منطقه و با یادآوری تجربه تلخ آتش‌سوزی‌های گسترده گذشته تأمین امکانات ایمنی ضرورت دارد.

وی خطاب به نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، استاندار گیلان و فرماندار تالش خواستار پیگیری جدی برای تهیه دستگاه ماشین آتش‌نشانی جدید و به‌روز و همچنین تأمین امکانات کامل اطفای حریق برای شهرداری لیسار شد تا از بروز فاجعه احتمالی جلوگیری شود.

انتقاد از ضعف مفرط آن تن‌دهی و اینترنت

حجت الاسلام فلاح به مشکل مزمن حوزه ارتباطات اشاره کرد و گفت: ضعف شدید آن تن‌دهی تلفن همراه و نبود یا ضعف کیفیت اینترنت در بخش کرگانرود، مردم را با مشکلی جدی مواجه کرده و مسئولان این حوزه باید برای رفع این نارضایتی و ارتقا زیرساخت‌ها، تلاش‌های خود را دوچندان نمایند.

وی همچنین با اشاره به ترافیک سنگین و اختلال در عبور و مرور شهروندان و مسافران در سطح شهر لیسار، از نیروی انتظامی خواست تا با استقرار دائمی پلیس راهور در این منطقه، نسبت به ساماندهی ترافیک اقدام کرده و از اتلاف وقت و نارضایتی مردم جلوگیری به عمل آورند.

