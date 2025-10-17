به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی امام جمعه شهرستان سنقر و کلیایی در خطبههای نماز جمعه این هفته با دعوت مردم به تقوای الهی گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) در یکی از تشییع جنازهها وقتی خنده مردی را شنید، با ناراحتی فرمودند: «گویا مرگ را برای دیگران نوشتهاند نه برای خودتان!» این تذکری است برای همه ما که مرگ برای همه حتمی است و دنیا گذرگاه امتحان است.
وی با اشاره به خطبه ۸۳ نهجالبلاغه افزود: امیرالمؤمنین فرمودند بدانید که همه شما باید از صراط عبور کنید؛ پلی که گذر از آن سخت و لغزنده است و سقوط در آن همراه با هلاکت است. دنیا، مزرعه آخرت است و امروز باید بکاریم تا فردا درو کنیم. انسان غافل، ارزش این ایام را نمیداند و سرمایه عمر خود را در غفلت از یاد خدا از دست میدهد.
حجتالاسلام رضایی در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: دل انسان اگر به قساوت دچار شود، از سنگ سختتر میگردد؛ در حالی که برخی سنگها از خوف الهی فرو میریزند اما برخی قلبها در برابر آیات الهی هیچ واکنشی ندارند. خداوند غافل نیست از آنچه بندگان انجام میدهند و ما نیز نباید از خویش غافل شویم.
امام جمعه سنقر در تفسیر آیات سوره اعلی گفت: خداوند وعده داده که پیامبر اکرم (ص) در قرائت و حفظ قرآن دچار فراموشی نمیشود و هر آنچه وحی میشود، بدون کم و کاست به مردم میرساند. این آیات بیانگر آن است که قرآن سراسر هدایت و نور است و انسان باید در تبلیغ و رساندن پیام دین، از پیامبر الگو بگیرد. تبلیغ دین فقط وظیفه پیامبران و علما نیست، بلکه هر مؤمن آگاهی باید مبلغ دین خدا باشد.
وی افزود: قرآن کریم میفرماید: «فذکر إن نفعت الذکری»؛ تذکر ده اگر تذکرت مؤثر باشد. انسانهای اهل خشیت از خدا از پند سود میبرند اما دلهای شقی از حق فاصله میگیرند و به آتشی گرفتار میشوند که نه در آن میمیرند و نه آسوده میگردند. در مقابل، آنان که دل خود را تزکیه میکنند و زبان و چشم و رفتار خویش را اصلاح مینمایند، قطعاً رستگار خواهند شد.
حجتالاسلام رضایی در ادامه تأکید کرد: تزکیه نفس فقط نماز و روزه نیست، بلکه مراقبت از زبان، پرهیز از فحش، بداخلاقی و رفتار ناپسند با خانواده و مردم است. کسی که به مؤمنی اهانت کند، باید بارها استغفار نماید. پاکی روح، ریشه رستگاری است و بدون آن عبادات ظاهری اثر چندانی ندارد.
وی تصریح کرد: دنیا گذراست و فریب ظواهر آن نباید ما را از آخرت غافل کند. قرآن بارها تأکید کرده است که «آخرت بهتر و پایدارتر است» و این حقیقت در همه کتابهای آسمانی، از جمله تورات و انجیل نیز آمده است.
امام جمعه سنقر و کلیایی در بخش دوم خطبهها با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: رئیسجمهور آمریکا در سفر اخیر خود به شرمالشیخ و اراضی اشغالی، در سخنرانیهای خود در مجلس رژیم صهیونیستی از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران دفاع کرد و آن را عامل ایجاد صلح در غزه دانست؛ در حالی که این صلح، طرحی برای نجات اسرائیل از شکست سنگین بود.
وی ادامه داد: آمریکا با سیاست نخنمای «ایرانهراسی» میخواهد سلطه اقتصادی، نظامی و جاسوسی خود را در منطقه تثبیت کند و از منابع انرژی ملتها بهرهبرداری نماید. هدف اصلی این کشورها، حمایت از رژیم صهیونیستی و جلوگیری از الگو شدن ایران اسلامی برای سایر ملتهاست.
حجتالاسلام رضایی افزود: رئیسجمهور آمریکا با وقاحت مدعی است که ایران پس از جنگ دوازدهروزه خسته شده و آماده توافق است، در حالیکه ملت ایران خستگی را خسته کردهاند و هرگز زیر بار ذلت نمیروند. ملت ایران با بصیرت و ایمان، نقشههای دشمنان را خنثی میکنند.
وی با اشاره به گزارش اخیر «فرید زکریا» در واشنگتنپست گفت: خود کارشناسان آمریکایی اعتراف کردهاند که آتشبس غزه طرحی برای نجات اسرائیل بود نه نتیجه پیروزی آمریکا. اما برخی در داخل کشور با بیتوجهی به این واقعیتها، به دنبال تغییر سیاستهای کلان نظام و تحمیل مذاکرات بیثمر با غرب هستند.
امام جمعه سنقر تأکید کرد: این افراد که مدعی دلسوزی برای مردماند، اگر واقعاً دغدغه مردم دارند، باید درباره تورم، گرانی و مشکلات معیشتی بنویسند نه درباره مذاکره با آمریکا. ملت ایران مردم کوفه نیستند که پشت ولایت را خالی کنند. این مردم آگاه، مؤمن و انقلابی هستند و اجازه نخواهند داد عدهای با شعار مذاکره، آرمانهای انقلاب را تضعیف کنند.
وی خاطرنشان کرد: آنچه امروز نیاز جامعه است، تبیین درست پیروزی مقاومت فلسطین است. آتشبس غزه نتیجه ایستادگی محور مقاومت و شکست رژیم صهیونیستی است نه نشانه ضعف ایران. مقاومت فلسطین با پایداری خود معادلات جهانی را تغییر داد و این حقیقت باید برای مردم جهان بازگو شود.
حجتالاسلام رضایی در پایان ضمن تبریک روز تربیت بدنی و خیرمقدم به فرمانده جدید نیروی انتظامی سنقر، از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی قدردانی کرد و گفت: امنیت و آرامش امروز مرهون مجاهدت آنان است.
امام جمعه سنقر و کلیایی در پایان از خداوند متعال خواست تا بر عزت اسلام و مسلمین بیفزاید و ملت ایران را در مسیر ولایت و انتظار ظهور حضرت ولیعصر (عج) ثابتقدم بدارد.
