به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، با اشاره به روز جهانی ریشهکنی فقر اظهار کرد: در هیچ دین و آئینی به اندازه اسلام و بهویژه مکتب اهلبیت (ع) به فقرا و نیازمندان توجه نشده است.
وی افزود: چنانچه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین نگاه کنیم، بخش قابل توجهی از آنها به موضوع کمک به مستمندان، انفاق، صدقه، زکات، خمس و رسیدگی به یتیمان اختصاص دارد و این نشاندهنده جایگاه والای خدمت به نیازمندان در آموزههای اسلامی است.
امام جمعه محلات با بیان اینکه ادعای ریشهکنی فقر از سوی قدرتهای جهانی دروغی بیش نیست، تصریح کرد: مستکبران خود عامل اصلی فقر در جهان هستند و غارتگری قدرتهای استکباری و چپاول منابع ملتها باعث شده بسیاری از کشورها در فقر و بیعدالتی گرفتار شوند، در حالی که امروز این کشورها با شعار مبارزه با فقر، در واقع به دنبال حفظ منافع خود هستند.
امام جمعه محلات در ادامه به روز تربیت بدنی و ورزش در ۲۶ مهرماه شاره کرد و گفت: ورزش عامل سلامت جسم و نشاط روح است و همه اقشار جامعه باید برای حفظ سلامتی به ورزشهای عمومی بپردازند، چراکه ورزش، تنبلی را از انسان دور میکند و در پیشگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد نقش مهمی دارد.
امام جمعه محلات گفت: کسب رتبه اول تیم بدمینتون دختران محلات در مسابقات استعدادهای برتر کشور نشان از توجه جدی به ورزش تخصصی در شهرستان دارد که باید ضمن تبریک به این ورزشکاران، تلاش شود تا روحیه ورزش و تحرک در میان نوجوانان و جوانان نهادینه شود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا در اجلاس «شرمالشیخ» و مجلس رژیم صهیونیستی اظهار کرد: سخنان مغرورانه و تحقیرآمیز رئیسجمهور آمریکا بار دیگر نشان داد که خوی استکباری و فرعونی در ذات سردمداران واشنگتن و تلآویو ریشه دارد و آنها با طرح ایرانهراسی، به دنبال ایجاد تفرقه میان کشورهای منطقه و فروش تسلیحات خود هستند.
حجتالاسلام ربانی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تنها زمانی دم از مذاکره میزنند که در میدان شکست خوردهاند و پیشنهاد مذاکره و آتشبس پس از ناکامی در جنگهای اخیر فلسطین و غزه برای پوشش شکست خود نشان از همین حقیقت دارد.
وی با اشاره به موضع قاطع ایران در برابر سیاستهای استکباری گفت: شرکت نکردن جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرمالشیخ، نشانه هوشمندی و عزتمداری مسئولان کشور است که این اجلاس چیزی جز تحقیر و بیاحترامی به ملتها نبود و حضور ایران در چنین نشستهایی تنها به اعتبار استکبار میافزود.
امام جمعه محلات تصریح کرد: تجربه نشان داده است که نتیجه مذاکره با آمریکا چیزی جز ذلت، عقبماندگی و وابستگی نخواهد بود و ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری ولایت فقیه، هیچگاه در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد و راه عزت و مقاومت را با قدرت تداوم می بخشد.
