به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در دیدار با وزیر ورزش با بیان اینکه مقام معظم رهبری، ورزش را یک ضلع از اضلاع ثلاثه دوران جوانی می‌دانند، افزود: متأسفانه این مقوله در فرهنگ مدیریت کلان اجتماع هنوز جایگاه ویژه خود را پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه ورزش یک عمل و فضای بنیادین برای سالم‌سازی در جامعه است و پرداختن به این حوزه در واقع پرداختن به مقوله استراتژیک است، گفت: کشوری می‌تواند در عرصه‌های مختلف موفق باشد که بتواند در عرصه سلامت، نشاط روحی و جسمی و غرور و افتخار ملی موفق باشد.

آيت الله صفايي بوشهري ادامه داد: ورزش در ایران نیاز به تحول عمیق فردی و فراملی دارد و برای این امر تولید منابع انسانی و سند توسعه چشم‌انداز دقیق و مناسب یک ضرورت است.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر بیان داشت: ورزش همگانی موجی است برای سلامت جامعه و خداوند در فضای جسمی انسان تمام ابزار را برای حرکت قرار داده است.

وی در ادامه اذعان داشت: رویکرد مردم ایران به ورزش همگانی مناسب است اما این رویکرد با توجه به نرخ جغرافیایی جمعیتی و نرخ شهرنشینی و مدرنیسمی که در کشور وجود دارد، نیاز به ورزش همگانی بیشتر از همیشه احساس می‌شود.

آيت الله صفايي بوشهري همچنین با بیان اینکه نیازمند ورزش همگانی و توسعه آن در شکل های خصوصی و عمومی هستیم، تصریح کرد: باید فرهنگ ورزش همگانی را با انجام کار علمی جامعه‌شناسی نهادینه شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه در سند چشم‌انداز ورزش، می‌توان برای هر استان، ورزشی را بومی سازی کرد، اظهار داشت: باید در یک نقشه جامع آمایش حسب سند چشم‌انداز برای هر استان، تقسیم برنامه و استعدادیابی و رشد لازم ایجاد شود.

وی با بیان اینکه وزارتخانه‌هایی موفق هستند که طراح، برنامه ریز، هدایتگر، ناظر و باز تولید پروژه‌های فوق روز کنند، افزود: درگیری وزارت ورزش با حوزه ورزش حرفه‌ای یکی از خطرات این وزارت خانه است.

آيت الله صفايي بوشهري با بیان اینکه زیرساخت‌های ورزش در ایران برحسب نگاه آمایش تنظیم نشده است، بیان داشتند: ورزش و نرخ رشد جمعیت ما بسیار جلوتر از زیرساخت‌های ورزش است و متأسفانه این فرهنگ نیز القا شده که ورزش با زیرساخت‌ها همراه است.

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر بر طراحی سند ورزش قهرمانی تاکید کرد و ادامه داد: در ورزش قهرمانی به کارهای زیربنایی نیاز داریم، ورزش قهرمانی پرخرج است اما این ورزش هم اکنون در کشور ما درآمدزا نیست و با چالش‌های جدی مواجه است.

وی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری وزارت نفت در ورزش استان بوشهر، درخواست کرد: با توجه به منابع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر، لازم است که وزارت نفت در ورزش استان بوشهر، ورود و در این زمینه سرمایه گذاری کند و اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به استان بوشهر با آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر دیدار کرد.