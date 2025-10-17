معاون مرزبانی بوشهر: نیروهای مسلح تبلور ایمان و ولایتمداری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهمند اظهار کرد: وحدت و هماهنگی بین مردم و مسئولان برای مبارزه با جنگ نرم به‌ویژه نفوذ فرهنگی و توجه به توان و قدرت داخلی و نیروهای انقلابی ونیزهمراهی مردم عزیزبانیروهای مسلح دردفاع مقدس ۱۲ روزه اقتدار اسلامی را به دشمنان نشان دادند.

معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان افزود: امروز نیروی مسلح با همدلی، وحدت، هماهنگی وهم افزایی و با تجارب ارزنده از دوران دفاع مقدس در مسیر تقویت بنیه نظامی گام برمی دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح تبلور جوانمردی، ایمان، توکل و ایثار و ولایتمداری هستندکه عزت واقتدار را برای ایران به ارمغان می‌آورند.