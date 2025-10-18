به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، اکبر عبداللهیاصل گفت: تولید داخلی داروهای مونوکلونال آنتیبادی باعث صرفهجویی ارزی حدود سه میلیارد دلار در کشور شده است؛ اگر این داروها در داخل تولید نمیشدند، ناچار بودیم آنها را با سه تا چهار برابر قیمت از خارج تأمین کنیم.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور در تولید داروهای بیوتکنولوژیک تصریح کرد: داروهای مونوکلونال آنتیبادی از پیشرفتهترین انواع داروهای بیولوژیک هستند که تاکنون بهصورت کامل وارداتی بودهاند، اما با انتقال دانش فنی قرار است بهصورت تحت لیسانس در کشور تولید شوند.
عبداللهیاصل افزود: هرچه دانش تولید این داروها بیشتر به داخل کشور منتقل شود، علاوه بر کاهش هزینههای ارزی، موجب ارتقای سطح علمی و فنی کارشناسان داخلی خواهد شد و زمینه توسعه تولید داروهای پیشرفته را فراهم میکند.
مدیرکل دارو خاطرنشان کرد: داروهای مونوکلونال آنتیبادی در درمان سرطان و بیماریهای خودایمنی کاربرد دارند و قیمت هر یک از آنها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است، اما با تولید داخلی قیمتشان تا حدود ۵۰ درصد کاهش مییابد.
وی افزود: در مورد واکسنها نیز اگرچه تفاوتی برای مصرفکننده محسوس نیست، اما کاهش ارز بری کشور چشمگیر است.
عبداللهیاصل درباره نحوه نظارت بر تولید این محصولات توضیح داد: از آنجا که این داروها تحت لیسانس شرکتهای معتبر خارجی تولید میشوند، علاوه بر نظارت وزارت بهداشت، شرکت صاحب لیسانس نیز بر روند تولید و کیفیت محصول نظارت دارد؛ بنابراین خطوط تولید دو مرحله ارزیابی را پشت سر میگذارند تا اطمینان کامل از کیفیت محصولات حاصل شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد صادرات دارویی کشور مربوط به محصولات بایوتک است، گفت: در صادرات این محصولات دو نکته اهمیت دارد؛ نخست، مجوز صادرات در قرارداد بین شرکت ایرانی و شرکت خارجی صادرکننده لیسانس، و دوم، گسترش روابط بینالمللی با کشورهای همسو که زمینه افزایش صادرات داروهای بیولوژیک ایرانی را فراهم میکند.
عبدالهیاصل در پایان تأکید کرد: تولید داخلی داروهای مونوکلونال آنتیبادی تاکنون حدود سه میلیارد دلار صرفهجویی ارزی به همراه داشته است. اگر این داروها در داخل تولید نمیشدند، باید با سه تا چهار برابر قیمت از خارج تأمین میشدند، در حالیکه به دلیل تحریمها بسیاری از شرکتهای خارجی همکاری نمیکنند؛ از اینرو تولید داخلی تنها راهکار پایدار برای تأمین داروهای حیاتی کشور است.
