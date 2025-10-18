سقوط جایگاه ایران در سرعت اینترنت موبایل و ثابت

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در سطح جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ و سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۸۴ مگابیت برثانیه بوده است.

این درحالی است که در آگوست، یعنی ماه قبل از آن میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.

سقوط ۶ پله‌ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شده به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شده بود. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

صعود دو پله‌ای بلغارستان در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل، کشورهای حاضر در رده نخست تا چهارم در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی نسبت به ماه قبل از آن هیچ تغییری نکرده اند. این کشورها به ترتیب امارات متحده عربی (۶۲۴.۸۷ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۰۸.۴۹ مگابیت برثانیه)، کویت (۴۱۱.۷۵ مگابیت برثانیه)، برزیل (۲۴۳.۶۲ مگابیت برثانیه) هستند. در رده پنجم و ششم به ترتیب بلغارستان با میانه سرعت ۲۲۹.۴۹ و بحرین با میانه سرعت ۲۲۷.۵۹ مگابیت برثانیه قرار دارند. هرچند جایگاه بلغارستان در این رده بندی نسبت به اکتبر ۲۰۲۵ میلادی دوپله صعود کرده اما جایگاه بحرین هیچ تغییری نسبت به ماه قبل نکرده است.

کره جنوبی که در این فهرست دو پله سقوط کرده با میانه سرعت ۲۲۷.۰۷ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد. برونئی با میانه سرعت ۱۹۴.۱۸ مگابیت برثانیه در رده هشتم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر یک پله صعود کرده است.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب عربستان سعودی (۱۹۱.۴۰ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۱۷۸.۵۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه عربستان در این رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده اما وضعیت دانمارک نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است.

سنگاپور و شیلی پر سرعت ترین های رده بندی اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل نیز تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته رخ نداده و کشورهای حاضر در رده‌های یکم تا هفتم مانند هشتمین ماه میلادی در این فهرست قرار گرفته اند که به ترتیب عبارتند از سنگاپور (۴۰۰.۶۸ مگابیت برثانیه)، شیلی (۳۲۵.۶۳ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ (۳۳۸.۸۱ مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی (۳۳۴.۱۳ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۳۱۶.۰۲ مگابیت برثانیه)، ماکائ و(۳۱۳.۶۶ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۲۸۹.۴۴ مگابیت برثانیه).

در رده هشتم این فهرست ایسلند با میانه سرعت ۲۷۱.۹۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۲ پله صعود کرده است. در ده نهم فهرست نیز با دو پله صعود رژیم صهیونیستی قرار دارد که میانه سرعت آن ۲۶۴.۵۵ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

اما در رده دهم فهرست تایلند با میانه سرعت ۲۶۴.۵۴ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر یک پله سقوط کرده است.