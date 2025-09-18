جایگاه ایران در رده بندی سرعت اینترنت ثابت و موبایل سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپیدتست گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف جهان در آگوست ۲۰۲۵ میلادی را منتشر کرد. در هشتمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳مگابیت بر ثانیه بوده است.

این درحالی است که در جولای ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۰.۱۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۳.۳۹ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط چهار پله ای ایران در رده بندی موبایل

براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شده است. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

این درحالی است که در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل چهار پله سقوط کرده و ۶۵ اعلام شده بود.. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران با یک پله صعود رده ۱۳۸ بود.

خاورمیانه در صدر پرسرعت های اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان، چهار رده نخست فهرست نسبت به ماه قبل تغییر نکرده و به ترتیب امارات متحده عربی(۶۱۴.۴۲مگابیت برثانیه)، قطر(۵۱۱.۳۵مگابیت برثانیه)، کویت( ۴۱۴.۵۶مگابیت برثانیه) و برزیل(۲۳۹.۴۳مگابیت برثانیه) قرار دارند.

کره جنوبی با میانه سرعت ۲۲۴.۵۴ مگابیت برثانیه در رده پنجم فهرست قرار دارد و جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل دو پله صعود کرده است.

در دره های ششم، هفتم و هشتم به ترتیب بحرین با میانه سرعت ۲۲۳.۱۵مگابیت برثانیه، بلغارستان با میانه سرعت ۲۱۶.۸۳مگابیت برثانیه و عربستان سعودی با میانه سرعت ۱۹۴.۴۹مگابیت برثانیه قرار دارند. هرچند جایگاه بحرین و عربستان سعودی در این رده بندی تغییری نداشته اما بلغارستان دو پله سقوط کردهاست.

در رده نهم فهرست برونئی با میانه سرعت ۱۸۴.۸۶مگابیت برثانیه قرار دارد وجایگاه آن نسبت به ماه گذشته سه پله صعود کرده است. دانمارک با میانه سرعت ۱۸۱.۱۳مگابیت برثانیه در رده دهم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است.

صعود سه پله ای ویتنام در رده بندی اینترنت ثابت

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در آگوست ۲۰۲۵ میلادی تغییرات زیادی نسبت به ماه قبل از آن دیده نمی شود.در این فهرست کشورهایی که در رده های یکم تا هشتم قرار داشتند هیچ تغییری نکرده اند. این کشورها به ترتیب سنگاپور(۳۹۴.۳۰ مگابیت برثانیه)، شیلی(۳۷۴.۴۰ مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ(۳۳۲.۶۶مگابیت برثانیه)، امارات متحده عربی(۳۲۷.۵۶مگابیت برثانیه)، فرانسه)۳۰۷.۹۶مگابیت برثانیه)، ماکائو(۳۰۵.۳۳مگابیت برثانیه)، آمریکا(۲۸۵.۵۹مگابیت برثانیه) و ایسلند( ۲۶۲.۹۸مگابیت برثانیه)هستند.

تایلند با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۶۲.۴۲مگابیت برثانیه در رده نهم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به رده بندی ماه جولای یک پله صعود کرده است. در رده دهم فهرست نیز ویتنام بامیانه سرعت ۲۶۱.۸۰مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نیز نسبت به ماه گذشته سه پله صعود کرده است.