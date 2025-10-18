حجت الاسلام حسینی: ولایت فقیه عامل انسجام و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید اسمعیل حسینی شامگاه جمعه در یادواره شهدای روستای اروست از توابع بخش چهاردانگه شهرستان ساری که با حضور خانوادههای شهدا، مردم منطقه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد با تأکید بر اهمیت حفظ یاد شهدا، گفت: شهدا با ایثار جان خود، از استقلال، آزادی و ارزشهای دینی کشور دفاع کردند و باید سبک زندگی آنان به عنوان الگو به نسل جوان معرفی شود.
وی افزود فرهنگ ایثار و شهادت ظرفیت بالایی برای تقویت هویت دینی و ملی دارد و نهادینه کردن آن در جامعه بهویژه در بین نسل جوان ضروری است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیامین سالگرد سفر مقام معظم رهبری به روستای اروست، ولایت فقیه را رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی دانست که از ابتدای شکلگیری انقلاب، نقش هدایتگر مسیر انقلاب را برعهده داشته است.
وی گفت: ولایت فقیه با تکیه بر مبانی دینی، از انحراف مسیر انقلاب جلوگیری کرده و در عین حال عامل انسجام و وحدت ملی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان بوده است.
وی گفت: شهدا، میراث گرانبهای نظام و انقلاب هستند که با نثار جان خود، استقلال، آزادی و ارزشهای اسلامی را برای ما به ارمغان آوردند.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران، شهدا را چراغهای هدایت و اسوههای راستین زندگی دانستن و تصریح کرد: سبک زندگی و منش شهدا، بهترین الگو برای نسل حاضر و آینده در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ هویت اسلامی-ایرانی است.
حجتالاسلام حسینی مازندرانی بر وظیفه همگانی برای زنده نگاه داشتن یاد شهدا و تبیین هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت در سطح جامعه، به ویژه در میان جوانان، تأکید کرد و گفت: ولایت فقیه به عنوان سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی ایران و قلب تپنده انقلاب اسلامی، نقش اساسی و بی بدیلی در هدایت، تداوم و پویایی این نظام داشته است. این مفهوم ناب اسلامی که ریشه در اندیشههای امام خمینی (ره) دارد، تجلی عینی "استمرار رسالت انبیا" و "حکومت اسلامی اصیل" در عصر غیبت است.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان مازندران درادامه باتوجه به نقشهای کلیدی ولایت فقیه در انقلاب اسلامی اشاره کرد وگفت: ولایت فقیه به عنوان قطب نمای نظام، مسیر اساسی انقلاب را بر اساس احکام ناب اسلامی تعیین میکند و از انحراف آن جلوگیری می نمایدو این نقش در دوران پربرکت امام خمینی (ره) و ادامه آن در دوره رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) به وضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: ولایت فقیه به عنوان محور وحدت، باعث انسجام امت اسلامی شده و از تفرقه و تشتت در جامعه جلوگیری میکند. وجود این رکن رکین، ملت ایران را همچون نگینی در برابر دشمنان متحد نگه داشته است.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی در پایان سخنرانی خود برگزاری چنین یادوارههایی، گامی مهم در جهت پاسداشت خون شهدا، الگوسازی برای نسل جوان و نهادینه کردن فرهنگ ایثار، شجاعت و مقاومت در جامعه دانست.
در پایان این مراسم از خانوادههای شهدا تجلیل شد و بر اهمیت استمرار برگزاری چنین برنامههایی برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و زنده نگهداشتن یاد شهدا تأکید شد.
نظر شما