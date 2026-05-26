ولایتمداری موتور محرکه قدرت دفاعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی سه شنبه شب در یادواره شهدای شهرستان آمل که با حضور پرشور مردم ولایتمدار، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، پیشکسوتان دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، گفت: امنیت پایدار کشور مرهون جانفشانی شهداست.

وی با اشاره به نقش شهدا در پویایی جامعه تصریح کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، نقشی کلیدی در پویایی و پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند و مهم‌ترین نقش آنان، ایجاد انگیزه و امید است.

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر ازخودگذشتگی شهدا افزود: شهدا با فداکاری خود، روحیه مقاومت و امید را در جامعه تقویت کردند و مردم را به تلاش برای دستیابی به اهداف عالی ترغیب می‌نمایند. آنان به‌عنوان اسوه‌های صبر، ایمان و غیرت، معیارهای ارزشی جامعه را تعالی می‌بخشند و نسل جوان را به سمت فضایل اخلاقی سوق می‌دهند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه به نقش شهدا در تقویت همبستگی اجتماعی اشاره کرد و گفت: یاد و نام شهدا در کشور ما، احساس تعلق خاطر و وحدت ملی را افزایش داده و جامعه را در برابر چالش‌ها منسجم‌تر کرده است و خون شهدا باعث زنده ماندن آرمان‌هایی همچون استقلال، آزادی، عدالت و دفاع از مظلوم شده و جامعه را از رکود و انفعال نجات داده است.

وی فرهنگ ایثار و شهادت را الهام‌بخش پیشرفت علمی و فرهنگی خواند و بیان کرد: این فرهنگ بستری برای رشد خلاقیت، تلاش جهادی و خودباوری ملی فراهم کرده که خود موتور محرکه پیشرفت در عرصه‌های گوناگون شده است.

رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران تأکید کرد: شهدا تنها به زمان شهادت خود محدود نمی‌شوند، بلکه فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی آنان به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی، پویایی و بالندگی جامعه را تضمین می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم ایران در استکبارستیزی و تبدیل الگوی مقاومت به یک گفتمان جهانی اشاره کرد و افزود: نقش مردم ایران در استکبارستیزی فراتر از یک مفهوم ملی رفته و به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

وی افزود: در چهار دهه گذشته، ملت ایران ثابت کرده که استکبارستیزی یک شعار زودگذر نیست، بلکه بخشی از هویت دینی و انقلابی آنان است. حضور میلیونی مردم در اجتماع شبانه نشان می‌دهد که این روحیه نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه نسل‌های جدید با بصیرت بیشتری آن را دنبال می‌کنند.

وی در پایان، ولایتمداری را موتور محرکه قدرت دفاعی کشور دانست و خاطرنشان کرد: اصل ولایت فقیه به‌عنوان مبنای اعتقادی، راهبرد دفاعی و سیاست خارجی کشور را تشکیل می‌دهد.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد::بر اساس این دکترین، رهبر معظم انقلاب به‌عنوان ولی فقیه، نقش فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد و بر پایه آموزه‌های دینی و فقهی، یکی از وظایف اصلی ایشان، دستور تجهیز و آماده‌سازی بنیه دفاعی برای دفع هرگونه تجاوز و تهدید است.