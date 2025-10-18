  1. جامعه
محکومیت ۳ هزار و ۲۹۶ میلیاردی قاچاقچیان برنج

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت سه هزار و ۲۹۶ میلیارد ریالی قاچاقچیان برنج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق ۶۰ هزار کیلوگرم برنج به ارزش ۱۶۸ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بندرعباس رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و اظهار خلاف واقع، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر محرومیت از فعالیت گمرکی به مدت سه سال و با احتساب بهای مال از دست رفته متخلف ردیف اول را به پرداخت یک هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون ریال جزای نقدی، ۲ سال تعلیق کارت بازرگانی و پنج سال ممنوع‌الخروج شدن از کشور محکوم کرد.

به گفته رایگانی، شعبه همچنین شرکت را به عنوان متخلف ردیف دوم به پرداخت یک هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ۲ سال محرومیت از فعالیت محکوم کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت سه هزار و۲۹۶ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رایگانی گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی و معاونت اطلاعات اقتصادی پیرامون اظهار خلاف واقع یک شرکت، پرونده این تخلف در تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

