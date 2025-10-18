واکاوی مشروعیت دفاع پیشگیرانه در فقه امامیه

به گزارش خبرنگار مهر، گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نشست تقنینی «واکاوی مشروعیت دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه از منظر فقه امامیه» را برگزار می‌کند.

در این نشست حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی رئیس شورای علمی گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان ارائه دهنده حجت الاسلام محسن مهاجر نیا عضو شورای علمی گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان ناقد علمی به دبیری حجت الاسلام محمد صادق آسیم پژوهشگر گروه سیاست و امنیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۳۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/ispol در نشست شرکت کنند.