شورای عالی انقلاب فرهنگی جلوی موازی کاری در حوزه دریا را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور صبح امروز در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد.

عباس سروش سرپرست دانشگاه امیر کبیر گفت: دانشگاه امیر کبیر یک دانشگاه صنعتی است و هدف اصلی ما خدمت به مردم و کشور است.

وی ادامه داد: این به این‌معنی نیست که برای رفع نیاز کشور از تحقیق در مرزهای دانش غافل هستیم. دانشگاه ما دانشگاهی آینده نگر است، در گذشته با وجود اینکه دریا گریزی وجود داشت، در آن دوره دکتر سلیمی ریاست دانشگاه امیر کبیر پردیس بندرعباس دانشگاه را تأسیس کرد و تا کنون ۴ هزار دانش آموخته داشته است ما با تمام وجود در خدمت کشور و مردم هستیم.

وی ادامه داد: امیدوارم همان طور که ما در دانشگاه‌ها تقسیم کار داریم و به مسائل دریا محور می‌پردازیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مراقب این باشد که در این زمینه تکرار به وجود نیاید چون می دانم، در بخش نظامی، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام به صنعت دریایی می‌پردازد که باید شورا یک محوریت برای پرهیز از تکرارها در این زمینه به وجود آورد.

وی با بیان اینکه آینده صنعت دریایی را درخشان‌می بینم افزود: در رابطه با دریا کاری نکنیم که دریا به لحاظ زیست محیطی از دستمان خارج شود. اگر از الان این سنگ بنا را محکم نگذاریم، ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شویم.