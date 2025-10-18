یعقوبی: تنش آبی آینده شهرستان زرند را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا یعقوبی، در نشست مشترک مسئولان قضائی با مدیران شرکت فولاد با هشدار نسبت به اینکه تنش آبی به جدیترین چالش شهرستان زرند و تهدیدی برای آینده این منطقه تبدیل شده، گفت: برای عبور از این بحران، باید از نگاه مقطعی فاصله گرفته و با برنامهریزی مدون، همه راهکارها از جلوگیری از تبخیر آب پشت سدهای خاکی را با جدیت پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه تنش آبی در حال حاضر بزرگترین تهدید برای آینده زرند محسوب میشود، افزود: زرند منطقهای صنعتی و در عین حال کم آب است و اگر امروز برای مدیریت منابع آبی، تصمیمهای قاطع و علمی اتخاذ نشود، در آیندهای نزدیک، توسعه شهرستان متوقف و حتی حیات زیستمحیطی آن با خطر جدی مواجه خواهد شد.
یعقوبی، با اشاره به ضرورت اقدامات فوری در این زمینه افزود: در کوتاهمدت باید از تبخیر گسترده آب در پشت سدهای غیراستاندارد خاکی از جمله سد قدرونیه جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از منابع آبی ما در همین مرحله از دست میرود؛ بنابراین لازم است با نگاهی تعاملی و بهرهگیری از هم افزایی قضائی برونشهرستانی و دیگر دستگاههای متولی، ضمن اصلاح این سدها، هدر رفت آب مهار شود.
دادستان شهرستان زرند تکمیل پروژه فاضلاب شهری زرند را یکی از اولویتهای فوری برشمرد و گفت: باید با همراهی شهروندان، پروژه فاضلاب شهری زرند هرچه سریعتر به پایان رسیده و تصفیهخانهای استاندارد احداث شود.
یعقوبی، تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این تصفیهخانه ضمن آنکه نباید هیچگونه آلودگی زیستمحیطی ایجاد کند، باید آب تصفیهشده را نیز برای مصارف صنعتی به چرخه مصرف بازگرداند که این اقدام در نگاه کلان، هم به نفع محیط زیست است و هم به سود صنایع و در نهایت، منجر به منفعت شهروندان خواهد شد؛ امری که باید به شکلی منطقی و شفاف برای مردم تبیین شود.
یعقوبی، با تأکید بر اینکه دستگاه قضائی شهرستان زرند آماده حمایت از طرحهای زیرساختی در حوزه آب و محیط زیست است، گفت: ما در کنار پیگیری حقوق عامه، از طرحهایی که با رویکردی علمی و کارشناسی بتوانند از بحران کمآبی پیشگیری کنند، حمایت قضائی خواهیم کرد.
وی افزود: این مطالبه، نه تنها خواست مردم، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای آینده زرند و حتی صنایع منطقه است.
