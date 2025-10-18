  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

ایزدی: زرند، پیشتاز تولید زرشک در استان کرمان است

کرمان- فرماندار زرند گفت: شهرستان زرند، در تولید زرشک رتبه اول استان کرمان را دارد و این افتخار حاصل همراهی مردم و جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همت ایزدی، پیش از ظهر شنبه در بازدید از روند برداشت طلای سرخ از سرزمین زرشک دشتخاک گفت: ما با خشکسالی‌های شدید در منطقه مواجه بودیم و تغییر الگوی کشت از محصولات پرآب مانند گندم، جو، سیب زمینی، یونجه و… به زرشک، زعفران و گل محمدی، زیره و عناب هم صرفه‌جویی آبی به دنبال داشت و هم درآمد پایداری برای کشاورزان ایجاد کرد.

وی افزود: کیفیت بالای زرشک تولیدی زرند و استقبال خوب شهروندان از این محصول، زمینه‌ساز گسترش سطح زیر کشت و ایجاد صنایع فرآوری مرتبط در آینده نزدیک می‌باشد.

فرماندار زرند گفت: سطح زیرکشت زرشک در شهرستان زرند ۲۲ هکتار است و در زمان برداشت دو هفته‌ای بیش از ۸۸ تن زرشک برداشت می‌شود.

ایزدی، ادامه داد: شهرستان زرند، در تولید زرشک رتبه اول استان کرمان را دارد و این افتخار حاصل همراهی مردم و جهاد کشاورزی است.

وی ادامه داد: زرشک نه‌تنها با کم‌آبی سازگار است، بلکه معیشت ده‌ها خانوار منطقه را تأمین می‌کند.

