به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دومین دوره جشنواره بزرگ «خشت بهشت» گفت: دومین دوره جشنواره خشت بهشت از فردای اختتامیه اولین دوره این جشنواره آغاز به کار کرد و این جشنواره با مدل جدیدتری در اسفندماه امسال که مصادف با ماه مبارک رمضان است، برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه دومین دوره جشنواره «خشت بهشت» در این دوره موضوعات و بندهایی در عناوین و شاخصه‌های این جشنواره همچون مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه و پساجنگ، عضویت نفرات اول شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و تشکیل دفاتر فنی مناطق افزوده شده است.

بازدیدهای دوره‌ای اعضای این جشنواره از آبان ماه سال جاری آغاز شده است و امتیازات مناطق ۲۲ گانه و نواحی ۱۲۴ گانه نیز از آبان ماه آغاز خواهد شد. ارزیابی‌ها در بازه زمانی ۲۰ خردادماه تا ۱۵ بهمن ماه امسال انجام خواهد شد. لذا مناطق، نواحی، مدیران عامل و مدیران کل در اسرع وقت اقدامات شاخص و برجسته خود را از طریق اتوماسیون اداری به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند و برنامه‌ریزی های لازم برای بازدیدهای میدانی نیز آغاز شود.

ناظرین این جشنواره امسال جدی تر و سختگیرانه به موضوعات این جشنواره ورود خواهند کرد. همچنین بازرسان از بازنشستگان مقیم هر ناحیه و منطقه تعیین و هر روز محل زندگی خود را مورد ارزیابی قرار خواهند داد و نتیجه جهت بررسی به ناظران منطقه و پس از آن به کمیته جشنواره انتقال داده خواهد شد.

گفتنی است؛ دومین جشنواره خشت بهشت با حمایت مدیران و عوامل این جشنواره بدون کمترین هزینه‌ای به برگزاری مناسبت‌های مختلف در شهرداری تهران می‌پردازند.