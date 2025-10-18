به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رجایی در بازدید از تعدادی طرح اجرایی و سازههای تاریخی آبی در منطقه جم با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و فرماندار شهرستان، با تشریح ویژگیهای فنی و تاریخی چند سازه شاخص در مناطق دایو و گلوکلات، به معرفی سدهای تاریخی دایو و گلوکلات با قدمتی از دوران ساسانی پرداخت.
وی این سدها را از فنیترین سازههای آبی تاریخی مطالعهشده در کشور دانست و افزود: این سدها بهدلیل پیچیدگی سیستم آبگیری و سامانههای وابسته، ظرفیت ثبت در فهرست میراث جهانی را داراست؛ اما متأسفانه در اثر بیتوجهی و دستاندازیهای انسانی دچار آسیبهای جدی شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: وقتی سد گلوکلات را در کنار مجموعهای از آثار مرتبط از جمله سد «دایو»، آسیاب آبی دایو، بندهای بالادست، قناتها، گاوچاهها و بندهای خشکهچین منطقه بررسی میکنیم، به عظمت و پیوستگی این سامانه آبی پی میبریم؛ سامانهای که نقش مؤثری در پایداری سرزمین و استمرار حیات در این منطقه داشته است.
وی با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد این مجموعه افزود: سازههای تاریخی جنوب استان بوشهر، بهویژه در محدوده باستانی دایو و گلوکلات، نمادی از نبوغ و تلاش انسان برای سازگاری با طبیعت و مدیریت عادلانه منابع آب هستند، در این سازهها، که بر پایه نگرش حوضهمحور و با هدف بهرهبرداری مسئولانه از منابع طبیعی طراحی شدهاند، اصول زیستمحیطی و حفظ پویایی رودخانهها بهخوبی رعایت شده است.
