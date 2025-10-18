مجتمع آموزشی و پرورشی خیرساز در چالوس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور فرماندار چالوس صبح شنبه در مراسم افتتاحیه مجتمع آموزشی و پرورشی خیرساز حاج رحیم قربانی با اشاره به اهمیت مدارس به عنوان بستر اصلی علم‌آموزی اظهار داشت: تنها دینی هستیم که معجزه ما معجزه و در واقع ما دینی هستیم که اولین سوره‌ای که بر پیامبر نازل شده با «بخوان» آغاز شده است؛ اما متأسفانه دیگران از ما پیشی گرفته‌اند و شتابان در این مسیر حرکت نکرده‌ایم.

وی افزود: در دنیای امروز نمی‌توان بدون علم و دانش، قدرتی داشت و تمام تلاش ما این است که بستر علم‌آموزی را فراهم کنیم و یقین دارم بهترین بستر برای این مهم، مدرسه است.

فرماندار چالوس با تقدیر از خیر نیک‌اندیش حاج رحیم قربانی که سهم بزرگی در ساخت این مجتمع داشته است، بیان کرد: این مجتمع آموزشی در مسیر امام و پیامبر حرکت می‌کند و گامی بزرگ در ارتقای سطح آموزش منطقه شش‌گانه سینوا محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به نیاز منطقه به یک مجتمع ورزشی گفت: اولین درخواست ما مجتمع ورزشی در غرب استان مازندران است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون پیگیری شده است و امیدواریم با کمک مسئولان محترم، این مجتمع هر چه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد تا در خدمت دانش‌آموزان و معلمان این منطقه باشد.

در این مراسم، حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، نیز ضمن تأکید بر اهمیت مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، از برنامه‌های آینده این سازمان برای تجهیز و نوسازی مدارس در استان مازندران خبر داد.