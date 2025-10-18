به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان در سفر دو روزه به شیراز ضمن حضور در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور در آرامگاه شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.

پورجمشیدیان در این باره گفت: ملت ایران از بزرگترین قربانیان تروریسم سازمان‌یافته مورد حمایت استکبار جهانی است.

قائم‌مقام وزیر کشور همچنین با آیت‌الله لطف اله دژکام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز دیدار و درباره مسائل استان گفتگو کرد.

همچنین پورجمشیدیان با حضور در منزل دو شهید والامقام اقتدار در شهرستان مرودشت، سعید شعبانی و محمد مصطفی‌پور که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، از خانواده‌های ایشان تجلیل کرد.

ایران به برکت انقلاب اسلامی در مسیر رشد و بالندگی است

دبیر شورای امنیت کشور در ادامه سفر خود از مجموعه‌های تاریخی تخت‌جمشید و پاسارگاد بازدید کرد.

وی در دفتر یادبود مجموعه جهانی تخت‌جمشید نیز یادداشتی نوشت: «افتخار بزرگی برای اینجانب و جمعی از مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران بود که امروز از یکی از سندهای بزرگ تمدن ایران عزیز بازدید داشته باشیم. بناهای باشکوهی که هر انسانی را به تعظیم وادار می‌کند (تعظیم به عظمت ایران). پیشنهاد می‌کنم کشورهایی که هیچ سابقه‌ای در تاریخ ندارند، به دیدار تخت‌جمشید و شیراز قهرمان بیایند تا شاید قدری از غرور کاذبشان کاسته شود. بحمدالله ایران عزیز به برکت انقلاب اسلامی مسیر رشد و بالندگی خود را ادامه می‌دهد. به همه بزرگمردان و شیرزنان ایران در طول تاریخ افتخار می‌کنیم و به ایرانی بودن خود می‌بالیم. زنده باد ایران…»

ورزشگاه پارس بهترین ورزشگاه‌های کشور است

قائم‌مقام وزیر کشور در ادامه سفر خود، از ورزشگاه بین‌المللی پارس شیراز بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات صورت‌گرفته برای تکمیل امکانات این مجموعه قرار گرفت.

جمشیدیان در این بازدید گفت: ورزشگاه پارس یکی از بهترین ورزشگاه‌های کشور است و با توجه به زیرساخت‌های قابل‌توجه شیراز، به‌ویژه مراکز اقامتی، ظرفیت میزبانی از بازی‌های ملی و بین‌المللی را دارد.

ضرورت توجه جدی به مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف جامعه

همچنین معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پایان این سفر، در نشست فرمانداران حضور یافت و به تبیین رویکردهای وزارت کشور در حوزه امنیت داخلی پرداخت.

پورجمشیدیان در این جلسه با اشاره به تکالیف قانونی فرمانداران بر ضرورت توجه جدی به مطالبات و خواسته‌های اقشار مختلف جامعه تاکید و به فرمانداران توصیه کرد: با توسعه ارتباط با آحاد جامعه در حوزه سرزمینی، برای دغدغه‌های مردم گوش شنوا داشته باشند.

دبیر شورای امنیت کشور مردم را بزرگترین سرمایه و مهمترین مؤلفه قدرت کشور عنوان و رسیدگی به مشکلات و خواسته مردم را اولویت اول دولت بیان کرد.