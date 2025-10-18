حاجیلری: احداث سد بورمانک با هدف تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادعلی حاجیلری اظهار کرد: مشکلات موجود در بخش آب، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل همچون خشکسالی، تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و تصمیمات جزیره‌ای است.

وی تأکید کرد: مدیریت منابع آب نیازمند رویکردی یکپارچه و هماهنگ است تا بتوان با بهره‌گیری از ظرفیت همه دستگاه‌ها و مردم، از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کرد.

رئیس حوضه آبریز سفیدرود بزرگ افزود: خشکسالی دیگر یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به یک روند ساختاری تبدیل شده است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و سازگاری هوشمندانه با آن مواجه شویم.

حاجیلری تصریح کرد: تأمین آب شرب در منطقه طارم سفلی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گیرد و همزمان موضوعات مربوط به تأمین منابع مالی و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذار نیز با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مشارکتی در حوزه آب گفت: برای حل مسائل اجتماعی، باید از روش‌های صرفاً دستوری عبور کنیم و با حضور در میان مردم و بهره‌برداران، آنان را در تصمیم‌گیری‌ها سهیم نمائیم. ایجاد و تقویت تشکل‌های بهره‌برداران نیز می‌تواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد.

در ادامه این نشست، منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین اظهار داشت: سد بورمانک با هدف تأمین آب شرب یک شهر و ۱۷۵ روستای منطقه طارم سفلی در دست مطالعه و پیگیری است و تاکنون مطالعات فاز دوم آن تکمیل شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و نیاز مردم منطقه، احداث این سد می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های آبی طارم سفلی را برطرف کند.

ستوده همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت، می‌تواند به تسریع در روند اجرای پروژه و کاهش فشار مالی دولت کمک کند.