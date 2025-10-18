  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

خوزستان میزبان رویداد ملی «یحیی» شد

اهواز - هم‌زمان با برگزاری رویداد ملی «یحیی» در سراسر کشور، هنرمندان خوزستانی نیز در قالب کارگاهی تخصصی به تولید آثار گرافیکی و تایپوگرافی با محوریت شخصیت شهید یحیی السنوار پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «یحیی» با محوریت شخصیت شهید یحیی السنوار، هم‌زمان با سراسر کشور در استان خوزستان نیز برگزار شد. این برنامه فرهنگی – هنری به همت مجمع طراح انقلاب اسلامی «خاک‌نگار» و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان، در قالب یک کارگاه تخصصی چهار ساعته برگزار گردید.

اسماعیل قایدی، کارشناس هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی خوزستان اظهار کرد: در این کارگاه، جمعی از هنرمندان و گرافیست‌های استان گرد هم آمدند تا با خلق آثار تایپوگرافی و گرافیکی، ادای دین هنری به شخصیت شهید السنوار داشته باشند.

وی افزود: رویداد یحیی به‌صورت کشوری تعریف شده و آثار تولیدشده در خوزستان نیز به دبیرخانه نهضت فرهنگی ارسال خواهد شد تا در سطح ملی مورد ارزیابی و نمایش قرار گیرد.

قایدی همچنین از برگزاری هم‌زمان نمایشگاه بین‌المللی «هلوساید» در محل حوزه هنری خوزستان خبر داد و گفت: این نمایشگاه شامل ۳۰ اثر از هنرمندان داخلی و خارجی با موضوع جنایات رژیم صهیونیستی است که هم‌زمان با برگزاری کارگاه، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه برنامه‌های فرهنگی، نمایشگاهی از آثار گرافیکی و نقاشی پرتره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه غزه نیز در یکی از فضاهای فرهنگی استان برگزار خواهد شد.

