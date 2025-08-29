هند یک قدم دیگر از ترامپ دورتر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، در حالی که ترامپ به خاطر واردات نفت هند از روسیه تعرفه واردات کالا از این کشور آسیایی را به ۵۰ درصد رسانده است، حالا خبر رسیده که هند نه تنها خرید نفت از روس‌ها را کاهش نداده بلکه در ماه سپتامبر شاهد افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی خرید نفت دهلی نو از مسکو خواهیم بود.

رویترز گزارش داده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که واردات نفت هند از روسی در ماه سپتامبر ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به ماه آگوست افزایش خواهد داشت.

آمارهای موجود حاکی از آن است که هند در ۲۰ روز نخست ماه آگوست روزانه ۱.۵ میلیون بشکه از روسیه نفت وارد کرده که معادل ۴۰ درصد کل نیاز این کشور به نفت بوده است. با این حساب دهلی نو هم اکنون بزرگ‌ترین وارد کننده نفت از روسیه در جهان به شمار می‌رود.

منابع آگاه می‌گویند در صورتی که دولت این کشور در این زمینه دستور خاصی صادر نکند یا تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نکند، نفت روسیه همچنان یکی از اصلی ترین منابع تأمین انرژی این کشور آسیایی باقی خواهد ماند.

اخیراً وینای کومار، سفیر هند در روسیه، نیز اعلام کرده که این کشور از هر جا که به نفعش باشد نفت می‌خرد و اقدامات ترامپ علیه هند ناعادلانه و غیر قابل توجیه است.