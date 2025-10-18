کشاورز: اولین دوره نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهرستان نمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کشاورز صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اولین دوره نمایشگاه خودروهای کلاسیک در شهرستان نمین با استقبال پرشور علاقه مندان در شهرستان نمین برگزار شد.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد شور و نشاط در بین جوانان و نوجوان و اقشار مختلف مردم برگزارشد که همراه با هیجان و لذت برای شرکت کنندگان و بازدید کنندگان بود.
رئیس هیات موتورسواری واتومبیلرانی استان اردبیل اهداف دیگر این نمایشگاه ایجاد فضای مناسب برای هیجان خودروسواران و دور کردن از مزاحمتهای صوتی در شهرها عنوان کرد و ادامه داد: نیاز است همگان در ترویج فرهنگ دوری کردن مزاحمتهای صوتی در شهرها پیشگام باشیم.
وی تصریح کرد: درصدد هستیم با همکاری دستگاههای متولی این نمایشگاه را در تمام شهرستانها برگزار کنیم.
کشاورز بیان کرد: هفته آینده مسابقات رالی خانواده به میزبانی شهرستان نمین برگزار میشود و یکی از رویکردهای هیات اتومبیلرانی جذب ومشارکت خانوادهها در این مسابقات است.
