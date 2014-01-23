مانور موتورسواران و خودروهای کلاسیک در اردبیل برگزار می شود

عزیزه تراز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مانور در روز 18 ام اسفند ماه از میدان بسیج آغاز شده و با طی خیابان امام خمینی در مصلی اردبیل به پایان می رسد.
به گفته تراز این مانور در نظر دارد با گرامیداشت دهه فجر توانمندی موتورسواران را نشان داده و زمینه معرفی رشته های موتورسواری را فراهم کند.
وی افزود: علاوه بر این با ایجاد فضای شاداب و مهیج زمینه معرفی خودرو های کلاسیک فراهم می شود.
رئیس هیئت اتوموبیل رانی و موتورسواری استان معتقد است اتوموبیل رانی و موتورسواری از رشته های ورزشی است که نه تنها مورد توجه اقشار خاص بلکه عموم مردم است.
تراز با بیان اینکه صاحبان خودرو های کلاسیک اردبیل در این هیئت عضو هستند، تاکید کرد: نحوه شرکت در این مانور به موتورسوران و مالکان خودرو های کلاسیک اطلاع رسانی خواهد شد.
