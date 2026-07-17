به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات رالی خانواده و آفرود با حضور شرکتکنندگانی از استانهای مختلف کشور و با هدف ترویج شور و نشاط اجتماعی، فرهنگسازی رانندگی ایمن وبه یاد رهبر شهید امت و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب وآرمانهای انقلاب اسلامی، در مسیری زیبا از پل معلق مشگینشهر تا پل سه طبقه سرعین برگزار شد.
این رویداد ورزشی که با محوریت خانواده و به یاد «رهبر شهید امت» برگزار گردید، ضمن ایجاد فضایی پرشور و مفرح، فرصتی برای نمایش توانمندیهای ورزشی و ارادت به شهدای والامقام فراهم کرد.
یعقوب کشاورز، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان اردبیل، در حاشیه این مسابقات ضمن قدردانی از مشارکت ورزشکاران، مردم و همکاری مدیریت مجموعههای پل معلق مشگینشهر و سرعین، از برنامهریزی برای آینده این رشته ورزشی خبر داد.وگفت :این مسابفات به یاد رهبر شهید امت و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب وایجاد شورونشاط اجتماعی برگزار شد.
وی با اشاره به ضرورت احداث پیست اختصاصی اتومبیلرانی و موتورسواری در مرکز استان، تصریح کرد: «با حمایتهای ویژه استاندار محترم اردبیل، ادارهکل ورزش و جوانان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر مسئولان، پیگیریهای لازم برای تأمین زمین و تخصیص اعتبارات در حال انجام است تا شاهد تحولی چشمگیر در زیرساختهای این رشته باشیم.»
کشاورز همچنین افزود: برگزاری رالی در سایر شهرهای استان نیز در تقویم ورزشی ما قرار دارد. واین رالی طبق تقوم در مناطق مختلف استان برگزار می شود.
عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در مراسم اختتامیه این مسابقات در سرعین اظهار داشت: این رالی باشکوه با رویکرد خانوادهمحور و به یاد رهبرشهید امت برگزار شد که علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، بستر بسیار مناسبی برای فرهنگسازی رانندگی ایمن و ترویج فرهنگ ایثار است.
وی بر حمایت همهجانبه دستگاه ورزش استان از قهرمانان و علاقهمندان این رشته تأکید کرد و گفت: «احداث پیست استاندارد در حال انجام است و به محض آمادهسازی، در اختیار هیئت اتومبیلرانی قرار خواهد گرفت.»
باقر باقرزاده، فرماندار سرعین نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از میزبانی سرعین، بر حمایت از برگزاری چنین رویدادهایی که با هدف تقویت شور و نشاط فرهنگی و اجتماعی طراحی میشوند، تأکید کرد.
اکبر عبدلی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرعین، با اشاره به اختتامیه این رالی به میزبانی شهرستان گردشگری سرعین، ضمن تشکر از استقبال بینظیر شرکتکنندگان، بر تداوم حمایت از برنامههای ورزشی-فرهنگی در این منطقه تأکید کرد.
در پایان این مراسم، به قید قرعه جوایزی به برگزیدگان و شرکتکنندگان اهدا شد تا این رویداد بهیادماندنی با خاطرهای خوش برای خانوادههای شرکتکننده به پایان برسد.
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