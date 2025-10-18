دانش آموزان تنگستانی ماهانه ۲۲ هزار مکمل آهن و ویتامین دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کازرونی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ویتامین دی را دختران و پسران مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم دریافت میکنند اما مکمل مگادوز آهن تنها در مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم توزیع میشود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان اظهار کرد: در حال حاضر سه هزار و ۷۱۸ دانشآموز دختر و سه هزار و ۶۳۳ دانشآموز پسر در مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم در حال تحصیل هستند.
محمد کازرونی خاطرنشان کرد: روند توزیع مکملها طی ۹ ماه در مدارس ادامه دارد و مربیان سلامت و سفیران سلامت دانشآموزی با همکاری کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت شبکه بهداشت و درمان تنگستان بر روند اجرای طرح نظارت خواهند داشت.
کازرونی با تأکید بر اینکه آموزش نقش بسزایی در پیشگیری از بیماریها در دانش آموزان دارد تصریح کرد: آموزش در مدارس موجب تغییر نگرش در نوجوانان و درنتیجه کسب مهارتهای لازم برای اتخاذ و حفظ رفتارهای سالم میشود.
مقام مسئول بهداشت در تنگستان خاطرنشان کرد: نوجوانان امروز، مادران و پدران فردای این مرزوبوم هستند که حفظ سلامت آنها برای داشتن فردایی سالم و آیندهای بهتر و همچنین سلامت نسل بعد، بسیار حائز اهمیت است.
مکمل یاری مگا دوز ویتامین D و آهن با حضور مسئولین شبکه بهداشت و درمان تنگستان و مسئولین آموزشوپرورش در مدرسه سمیه شهر اهرم آغاز شد.
نظر شما