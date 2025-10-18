به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی صبح شنبه در گفتگوی بی‌واسطه با مردم اظهار کرد: شهر اصفهان با جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر روزانه شاهد نزدیک به یک میلیون تردد خودرویی است که این میزان رفت‌وآمد ترافیکی سنگین را در سطح شهر رقم می‌زند. بر همین اساس توسعه حمل‌ونقل عمومی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری اصفهان محسوب می‌شود.

قربانی در ادامه بیان کرد در حال حاضر ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال است و برنامه‌ریزی برای افزایش این تعداد به ۱۲۰۰ دستگاه در حال اجراست تا پوشش دهی در مسیرهای پرتردد بهبود یابد. او تأکید کرد هیچ اتوبوس دودزا نباید در شبکه شهری فعالیت داشته باشد و در صورت مشاهده از ناوگان خارج می‌شود. شهروندان نیز می‌توانند شماره اتوبوس‌های آلاینده را از طریق سامانه ۱۳۷ گزارش کنند تا نتیجه پیگیری اطلاع داده شود.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهر اصفهان همچنین به وضعیت قطار شهری اشاره کرد و افزود خط یک مترو روزانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر را جابه‌جا می‌کند اما با توجه به گستردگی شهر، یک خط پاسخگوی نیاز مردم نیست. به همین دلیل احداث و بهره‌برداری از خط دوم مترو با سرعت در حال انجام است.

بر پایه توضیحات او، فاز نخست خط دو از حرم حضرت زینب (س) تا ایستگاه شاهد و محدوده باغ‌قوشخانه امتداد دارد و بخش عمده عملیات عمرانی و نصب ریل‌ها و تجهیزات ایستگاه‌ها به پایان رسیده است. تنها مرحله تأمین واگن‌ها باقی مانده که با همکاری دولت و دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است تا این خط تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

قربانی اظهار داشت با ورود قطارهای جدید به خطوط یک و دو، حمل‌ونقل ریلی شهر جهشی چشمگیر خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از ترکیب مترو و اتوبوس در نقاط اتصال مانند باغ‌قوشخانه بهره‌مند شوند.

وی درباره وضعیت ترافیک مهرماه نیز اعلام کرد هر سال دو بازه مهر و پایان سال پرترافیک‌ترین زمان‌های شهر هستند. امسال به دلیل برنامه‌ریزی دقیق ستاد مهر و هماهنگی میان شهرداری، پلیس راهور، آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان، آغاز سال تحصیلی با ترافیکی مدیریت‌شده‌تر نسبت به گذشته همراه بود.

قربانی مدیریت ترافیک را دانشی تخصصی دانست که با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حال تحول است و گفت اصفهان در این زمینه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است. در حال حاضر بیش از ۹۰۰ دوربین در نقاط مختلف شهر ترافیک را لحظه‌به‌لحظه رصد می‌کنند، از ثبت تخلف تا کنترل سرعت و هدایت ترافیک؛ ضمن آنکه چراغ‌های راهنمایی نیز به‌صورت هوشمند مدیریت می‌شوند.

به گفته او استفاده از سیستم‌های برق اضطراری در تقاطع‌ها و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای ITS موجب شده فرآیند کنترل ترافیک حتی در زمان قطعی برق بدون اختلال ادامه یابد. همه اتوبوس‌های شهری نیز مجهز به سامانه مکان‌یاب AVL هستند و شهروندان از طریق اپلیکیشن اصفهان من می‌توانند موقعیت اتوبوس‌ها، زمان رسیدن به ایستگاه و پرداخت بلیت را به شکل برخط مشاهده و انجام دهند.

قربانی در پاسخ به درخواست شهروندان درباره نصب دوربین در داخل اتوبوس‌ها توضیح داد مطالعات این طرح انجام شده اما اجرای آن نیازمند دریافت مجوز از نهادهای مرتبط است. او همچنین گفت رانندگان و نیروهای خدماتی شرکت واحد از پاک‌دستی کامل برخوردارند و اشیای پیدا شده در ایستگاه‌ها در دفتر شرکت واقع در خیابان کاوه تحویل داده می‌شود.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل‌ونقل شهر اصفهان در پایان اظهار داشت برنامه ارتقای ناوگان تاکسیرانی با خودروهای جدید و سازگار با محیط‌زیست از جمله تاکسی‌های برقی آغاز شده تا خدمات شهری در شأن شهروندان اصفهانی ارائه شود.