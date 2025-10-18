پنجه شاهی: ۱۷ مورد ابتلاء به بیماری سل در کاشان شناسایی شد

مرتضی پنجه‌شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شعار روز جهانی و ملی سل با عنوان «بله، ما می‌توانیم به سل پایان دهیم با تعهد، سرمایه‌گذاری و اقدام مؤثر» اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های جهانی، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۳ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلاء به سل جان خود را از دست داده‌اند، در حالی‌که بسیاری از این موارد با تشخیص به‌موقع و درمان مناسب قابل پیشگیری بوده است.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی ۱+۱ هم‌زمان با روز جهانی سل در کشور افزود: هدف از این پویش، افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری سل و نقش مردم در اطلاع‌رسانی است؛ به این معنا که هر فرد پس از دریافت پیام‌های آموزشی در خصوص بیماری سل، آن را به یکی از اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود منتقل می‌کند تا بدین ترتیب آگاهی عمومی در جامعه گسترش یابد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان افزود: خدمات تشخیصی و درمانی سل به‌صورت رایگان در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت شهرستان ارائه می‌شود. بر اساس آمار موجود، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷ مورد ابتلاء به بیماری سل در شهرستان کاشان شناسایی شده است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت آزمایشگاه تخصصی سل در مرکز شهرستان کاشان گفت: نمونه‌های بیماران مشکوک به سل در آزمایشگاه واقع در مرکز خدمات جامع سلامت مسلم بن عقیل (ع) بررسی می‌شود و نتایج آزمایش‌ها به واحد مبارزه با بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت شهرستان اطلاع داده می‌شود تا پیگیری‌های لازم انجام گیرد.

پنجه‌شاهی یادآور شد: افرادی که دچار سرفه مداوم بیش از دو هفته، تب، کاهش وزن یا تعریق شبانه هستند، باید در اولین فرصت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند تا از نظر ابتلاء به بیماری سل بررسی شوند.