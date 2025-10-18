به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طبق اعلام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار بود از صبح امروز (شنبه، ۲۶ مهر) فرایند پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان‌ماه آغاز شود، اما بسیاری از متقاضیان خرید بلیت از اختلال گسترده در سامانه فروش اینترنتی راه‌آهن و ناموجود بودن بلیت‌ها در همان دقایق ابتدایی عرضه خبر می‌دهند.

بر اساس اطلاعیه رسمی راه‌آهن، قرار بود فروش بلیت قطارهای مسیرهای مختلف از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۱:۰۰ به‌صورت تدریجی از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شود، اما طبق گفته کاربران به خبرنگار مهر، در همان لحظات اولیه، تمامی مسیرهای پرتردد در وضعیت «ناموجود» قرار گرفتند.

گلایه مسافران از فروش اینترنتی بلیت قطار؛ در لحظه آغاز پیش‌فروش تمام شد

یکی از متقاضیان خرید بلیت در تماس با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق اطلاعیه راه‌آهن از دقایقی قبل از ساعت ۸:۳۰ صفحه خرید را باز نگه داشته بودم تا دقیقاً رأس ساعت اعلامی اقدام به خرید بلیت کنم، اما بلافاصله پس از شروع فروش با پیامی مواجه شدم که اعلام می‌کرد بلیت در مسیر انتخابی ناموجود است. هنوز چند ثانیه از زمان آغاز فروش نگذشته بود که چنین پیغامی نشان داده شد. سوال من این است که چگونه ممکن است بلیت‌ها در همان لحظه نخست به پایان برسد؟

وی افزود: چنین تجربه‌ای در دفعات گذشته نیز تکرار شده و به نظر می‌رسد سامانه فروش بلیت راه‌آهن ظرفیت پاسخگویی به حجم بالای تقاضا را ندارد. اگر این سامانه در همان ثانیه‌های اول از دسترس خارج شود یا ظرفیت را پرشده اعلام کند، اعتماد عمومی نسبت به شفافیت فروش از بین می‌رود.

یکی دیگر از متقاضیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اختلال فنی در روند خرید اینترنتی گلایه کرد و گفت: بعد از انتخاب مسیر و قطار مورد نظر، ناگهان صفحه کامپیوتر سفید شد و چنین پیغامی روی صفحه آمد «راه‌آهن هم‌اکنون قادر به پاسخگویی نیست، لطفاً بعداً اقدام کنید.» در چند نوبت دیگر هم که تلاش کردم، همین اتفاق افتاد و در نهایت موفق به خرید بلیت نشدم.

راه‌آهن در آزمون اعتماد مردود ماند؟

به گزارش مهر، چندین تماس مشابه نیز از سوی مسافران به دفتر خبرگزاری مهر انجام شد. همه آن‌ها از روند فروش بلیت‌های قطار و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها انتقاد داشتند و برخی حتی اعلام کردند که در ساعات مختلف روز نیز سامانه همچنان پیام خطا یا عدم دسترسی نشان می‌دهد.

ناموجود شدن لحظه‌ای بلیت؛ شائبه در فروش خارج از سامانه رسمی!

چنین مسئله شائبه‌هایی درباره نحوه تخصیص ظرفیت و مدیریت فروش اینترنتی بلیت‌های قطار مسافری به‌وجود می‌آورد. به‌نظر می‌رسد در بازار فروش بلیت قطار سوداگری وجود داشته باشد، زیرا هیچ کاربر عادی نمی‌تواند در همان ثانیه اول خرید را انجام دهد. احتمال دارد بخشی از ظرفیت پیش از شروع رسمی در اختیار کانال‌های خاص یا دفاتر محدود قرار گرفته باشد. در غیر این صورت توضیحی برای «ناموجود شدن لحظه‌ای» وجود ندارد.

کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند که بروز چنین اختلال‌هایی نشان‌دهنده ضعف زیرساختی در سرورهای راه‌آهن است و در هر نوبت پیش‌فروش بلیت، ترافیک سنگینی به سمت سرورهای راه‌آهن هدایت می‌شود. اگر شبکه به‌روز نباشد یا سیستم توزیع بار به‌درستی عمل نکند، طبیعتاً سامانه از دسترس خارج می‌شود یا پاسخ غلط می‌دهد.

راه‌آهن باید سامانه فروش بلیت را به‌روزرسانی کند

به نظر می‌رسد راه‌آهن باید در این زمینه نیز زیرساخت‌های خود را به‌روز کند و ظرفیت پاسخگویی هم‌زمان به کاربران را افزایش دهد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند برای سفرهای بین‌شهری از قطار به‌عنوان وسیله‌ای ایمن، ارزان و راحت استفاده کنند، اما تکرار مشکلات در فرایند فروش اینترنتی موجب نارضایتی عمومی و حتی تغییر تصمیم مسافران به سمت وسایل نقلیه دیگر شده است.

همچنین کارشناسان حوزه حمل‌ونقل ریلی تأکید دارند که راه‌آهن باید علاوه بر ارتقای ظرفیت ناوگان مسافری، توجه ویژه‌ای به بهبود سامانه‌های الکترونیکی و شفاف‌سازی در فرآیند فروش بلیت داشته باشد. تا زمانی که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و فنی راه‌آهن متناسب با حجم تقاضا به‌روزرسانی نشود، تجربه‌های ناموفق در خرید بلیت و نارضایتی مسافران تکرار خواهد شد.

بهتر است شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گام نخست با انجام تست‌های فنی و اصلاح ساختار سامانه‌های فروش، از بروز چنین مشکلاتی در دوره‌های آینده پیشگیری کند تا اعتماد عمومی به سیستم فروش رسمی بازگردد و مسافران بتوانند بدون دغدغه و با اطمینان خاطر، بلیت سفر خود را خریداری کنند.