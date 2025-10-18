  1. استانها
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

رزاق پور: کارگروه عملیاتی مراکز مثبت زندگی در اردبیل تشکیل شد

اردبیل-مدیرکل بهزیستی استان اردبیل از فعالیت ۴۶ مرکز مثبت زندگی با مشارکت بیش از ۱۲۰ مددکار اجتماعی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاق‌پورظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد پنج‌ساله مراکز مثبت زندگی اظهار کرد: در استان اردبیل ۴۶ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و بخش‌های مختلف فعال هستند و با همکاری بیش از ۱۲۰ مددکار اجتماعی، خدمات تخصصی در حوزه‌های اجتماعی و توانبخشی ارائه می‌کنند.

وی افزود: بهزیستی استان طی سال‌های اخیر با اجرای دوره‌های آموزشی و نظارت مستمر، کیفیت مددکاری اجتماعی و برنامه‌های توانمندسازی را ارتقا داده است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: همچنین با تحقق دولت الکترونیک، تمامی مراکز به سامانه‌های هوشمند و بستر الکترونیکی مجهز شده‌اند تا فرایند ارائه خدمات، بایگانی پرونده‌ها و مستندسازی به‌صورت الکترونیک انجام شود.

در پایان جلسه، اعضای کارگروه بر هم‌افزایی بیشتر بین مراکز مثبت زندگی و ادارات تخصصی شهرستان‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی جامعه هدف تأکید کردند.

