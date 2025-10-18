رزاق پور: کارگروه عملیاتی مراکز مثبت زندگی در اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره رزاق‌پورظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد پنج‌ساله مراکز مثبت زندگی اظهار کرد: در استان اردبیل ۴۶ مرکز مثبت زندگی در محلات شهری و بخش‌های مختلف فعال هستند و با همکاری بیش از ۱۲۰ مددکار اجتماعی، خدمات تخصصی در حوزه‌های اجتماعی و توانبخشی ارائه می‌کنند.

وی افزود: بهزیستی استان طی سال‌های اخیر با اجرای دوره‌های آموزشی و نظارت مستمر، کیفیت مددکاری اجتماعی و برنامه‌های توانمندسازی را ارتقا داده است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: همچنین با تحقق دولت الکترونیک، تمامی مراکز به سامانه‌های هوشمند و بستر الکترونیکی مجهز شده‌اند تا فرایند ارائه خدمات، بایگانی پرونده‌ها و مستندسازی به‌صورت الکترونیک انجام شود.

در پایان جلسه، اعضای کارگروه بر هم‌افزایی بیشتر بین مراکز مثبت زندگی و ادارات تخصصی شهرستان‌ها در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی جامعه هدف تأکید کردند.