  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

طرح نشاط و تعالی؛ سرمایه‌گذاری بزرگ شهرداری تهران در آینده جوانان

طرح نشاط و تعالی؛ سرمایه‌گذاری بزرگ شهرداری تهران در آینده جوانان

مراسم اختتامیه طرح تابستانی «نشاط و تعالی» با حضور حدود ۷ هزار کودک و نوجوان همراه با والدینشان در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسن زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در مراسم اختتامیه طرح تابستانی نشاط و تعالی اعلام کرد: این طرح فراتر از یک برنامه تفریحی ساده است و به عنوان پلی مؤثر برای تربیت نسلی خلاق، متعهد و توانمند در مسیر پیشرفت جامعه عمل می‌کند.

وی افزود: هدف ما از اجرای این طرح، نمایش تربیت عملی جوانان، ترکیب معنا و نشاط، ایجاد هویت جمعی و مشارکتی، تقویت امید و اعتماد به آینده، سرمایه‌گذاری در انسان‌ها و تشویق به مشارکت و ترویج ایده‌ها است.

حسن زاده تصریح کرد: در طول تابستان امسال، ۷ هزار فرزند پرسنل شهرداری تهران در برنامه‌های متنوع این طرح شامل کلاس‌های آموزشی و مهارتی، کارگاه‌های فرهنگی، مسابقات و برنامه‌های ورزشی، اردوهای یک‌روزه و فعالیت‌های هنری شرکت کردند. یکی از بخش‌های مهم این طرح «اردوگاه تعالی» بود که به مدت دو هفته برگزار می‌شود و فرصتی بی‌نظیر برای توسعه مهارت‌ها و افزایش تعاملات اجتماعی کودکان فراهم آورد.

حسن زاده تاکید کرد: حوزه‌های بسیج شهرداری در مناطق مختلف با تشکیل گروه‌های سرود، تئاتر، دکلمه و دیگر فعالیت‌های هنری، زمینه بروز استعدادهای فرزندان پرسنل را فراهم کرده و با حمایت سازمان، این فعالیت‌ها روز به روز تقویت شده‌اند.

در مراسم اختتامیه، گروه‌های سرود، مجری‌گری، اجرای برنامه‌های ورزشی، عروسک‌گردانی و نمایش‌های متنوع توسط خود کودکان و نوجوانانی که در این طرح شرکت داشتند، اجرا شد و با استقبال گرم حاضران مواجه گردید.

این برنامه علاوه بر سرگرمی، زمینه‌ساز تربیت نسلی امیدوار و پویا بثرای آینده ایران است که در سایه فعالیت‌های فرهنگی و مهارتی، به سرمایه‌های ارزشمند جامعه تبدیل خواهند شد.

کد خبر 6626001
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها