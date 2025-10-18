به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حسن زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در مراسم اختتامیه طرح تابستانی نشاط و تعالی اعلام کرد: این طرح فراتر از یک برنامه تفریحی ساده است و به عنوان پلی مؤثر برای تربیت نسلی خلاق، متعهد و توانمند در مسیر پیشرفت جامعه عمل میکند.
وی افزود: هدف ما از اجرای این طرح، نمایش تربیت عملی جوانان، ترکیب معنا و نشاط، ایجاد هویت جمعی و مشارکتی، تقویت امید و اعتماد به آینده، سرمایهگذاری در انسانها و تشویق به مشارکت و ترویج ایدهها است.
حسن زاده تصریح کرد: در طول تابستان امسال، ۷ هزار فرزند پرسنل شهرداری تهران در برنامههای متنوع این طرح شامل کلاسهای آموزشی و مهارتی، کارگاههای فرهنگی، مسابقات و برنامههای ورزشی، اردوهای یکروزه و فعالیتهای هنری شرکت کردند. یکی از بخشهای مهم این طرح «اردوگاه تعالی» بود که به مدت دو هفته برگزار میشود و فرصتی بینظیر برای توسعه مهارتها و افزایش تعاملات اجتماعی کودکان فراهم آورد.
حسن زاده تاکید کرد: حوزههای بسیج شهرداری در مناطق مختلف با تشکیل گروههای سرود، تئاتر، دکلمه و دیگر فعالیتهای هنری، زمینه بروز استعدادهای فرزندان پرسنل را فراهم کرده و با حمایت سازمان، این فعالیتها روز به روز تقویت شدهاند.
در مراسم اختتامیه، گروههای سرود، مجریگری، اجرای برنامههای ورزشی، عروسکگردانی و نمایشهای متنوع توسط خود کودکان و نوجوانانی که در این طرح شرکت داشتند، اجرا شد و با استقبال گرم حاضران مواجه گردید.
این برنامه علاوه بر سرگرمی، زمینهساز تربیت نسلی امیدوار و پویا بثرای آینده ایران است که در سایه فعالیتهای فرهنگی و مهارتی، به سرمایههای ارزشمند جامعه تبدیل خواهند شد.
