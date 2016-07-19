پایگاه تابستانه ترافیکی در جنوب تهران دایر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: دوره های آموزشی و مهارت آموزی بوستان ترافیک ویژه فصل تابستان در قالب طرح دوستدار کودک، در منطقه ۲۰ تهران در حال اجرا بوده و صدها نفر از کودکان، نوجوان و جوانان این منطقه جنوبی روزانه تحت آموزش هستند.

صفوی با اشاره به اینکه تمامی خدمات بوستان ترافیک به صورت رایگان ارائه می شود، افزود: تربیت سفیران کودک، کارگاه های آموزشی دوچرخه سواری و رانندگی در محیط های واقعی با مقیاس کوچک و ارائه آموزش های مبانی ترافیکی با استفاده از هنرهای داستان نویسی، شعر، سرود و نمایش از جمله ویژه برنامه های این طرح آموزشی و فرهنگی است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران به فعالیت هفت پایگاه تابستانی در مدارس و مراکز فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: تعطیلات تابستانه فرصت مغتنمی برای ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان است.

گفتنی است بوستان ترافیک شهرداری منطقه ۲۰ تهران در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، میدان سلمان فارسی، جنب بوستان دانش واقع شده است.