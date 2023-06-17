به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی زاده با بیان اینکه برنامه‌های تابستانه تحت عنوان طرح اوقات فراغت شهید آرمان علی وردی با محوریت مساجد و هیأت‌های مذهبی برای نوجوانان و جوانان اجرا می‌شود، گفت: قرارگاه تعلیم و تربیت شهرداری تهران به موضوعاتی همچون توسعه رویکرد مسجد محوری با محوریت هر محله یک مسجد که شامل ۳۵۳ مسجد می‌شود، می‌پردازد. ضمن اینکه این قرارگاه بر سازمان دهی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه‌های مختلف تعلیم-تربیتی در کنار ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی تاکید دارد.

معاون شهردار تهران با اشاره به ارتقا نقش مساجد در سراهای محلات و بوستان‌های محله گفت: توسعه نقش مسجد محوری در اجرای برنامه‌های مختلف با مشارکت فعالان فرهنگی، امور مساجد، حوزه‌های علمیه و … در دستور کار برنامه سه ساله قرارگاه تعلیم و تربیت شهرداری تهران است. از آنجا که بخش مهمی از زندگی انسان‌ها خصوصاً کودکان و نوجوانان را اوقات فراغت تشکیل می‌دهد، بنابراین برنامه‌ریزی مناسب و هدفمند برای این دوره می‌تواند تأثیر بسزایی بر سایر جنبه‌های زندگی افراد داشته و آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. همان طور که عدم برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند زمینه‌های فساد را همراه سازد، با برنامه‌ریزی می‌توان این تهدیدها را تبدیل به فرصت کرد.

وی درباره هدف شهرداری در اجرای برنامه‌هایی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان بیان کرد: هدف شهرداری در اجرای برنامه تابستانه شهید آرمان موضوعاتی مانند تعالی و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان، تداوم اجرای طرح تربیتی، پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی در مدارس و محلات، تلاش در جهت نشر و اشاعه آموزه‌های دینی مبتنی بر طرح تربیتی، تحکیم بنیاد اعتقادی کودکان و نوجوانان، زمینه سازی جهت حضور نوجوانان و جوانان، والدین و معلمان در مساجد و هیأت هاست.

توکلی زاده در توضیح بیشتر یادآور شد: در این طرح مسائلی مانند بازدید از جاذبه‌های گردشگری؛ برپایی هیأت‌های دانش آموزی، اهدای کارت طلایی، ارائه خدمات ورزشی، برپایی مسابقات ورزشی، پخش فیلم و مستند هنری، کلیپ، کشیدن کاریکاتور، برپایی برنامه‌هایی مانند راهیان پیشرفت، یک شب در مسجد، آموزش قرآن، برنامه‌های مهارتی مانند تعمیر موبایل، کولر، لوله کشی و…، راه اندازی گروه‌های جهادی، اعتکاف، معرفتی، اخلاقی با حضور چهره‌های خاص، برپایی اردو (درون شهری، برون شهری)، اجرای جشنواره سرود، مداحی، جشنواره الکترونیک، تئاتر و… مد نظر قرار گرفته است.

وی درباره ویژگی‌های طرح‌های تابستانه اوقات فراغت تربیت محور در ذیل معاونت فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: بهره‌مندی از سرمایه انسانی مؤمن، متخصص، انقلابی و مشرف به اقتضائات میدانی در حوزه تعلیم و تربیت، تعهد نسبت به حرکت در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، محور قرار دادن تربیت صحیح اسلامی به عنوان نخ تسبیح کل حرکت در حوزه تربیتی، عدم وجود تشریفات زائد اداری برای ارتقای بهینه سطح خدمات، گستردگی جغرافیایی، عدم تصدی‌گری و حفظ جایگاه ستادی با پشتیبانی از مجموعه‌های توانمند شهری و ملی از جمله ویژگی‌هایی است که برای این طرح در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار تهران در ادامه با اشاره به اینکه مخاطبین این برنامه‌ها نوجوانان و جوانان دختر و پسر از ۳۵۳ محله شهر تهران است، گفت: از آنجا که توسعه رویکرد مسجد محوری با محوریت هر محله یک مسجد مدنظر است، ۳۵۳ مسجد در اولویت طرح هستند که با مشارکت نوجوانان و جوانان در بستر مسجد و استفاده از ظرفیت‌های بوستان‌ها، سراها، مؤسسات، هیأت‌ها، گروه‌های جهادی و … در هر محله با برگزاری طرح، دوره، پویش و جشنواره به منظور ارتقا سطح آموزشی، علمی، مذهبی، قرآنی، مهارتی، فرهنگی، هنری، ورزشی، جهادی، تفریحی و گردشگری برنامه‌ها اجرا می‌شود.

توکلی زاده با بیان اینکه نتایج طرح ایجاد نشاط و شادابی در نوجوانان و جوانان، تربیت دینی بخشی از جامعه، کاهش آسیب‌های مدارس و محلات در نظر گرفته شده است، ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود در ۳۵۳ محله شهر تهران پیش بینی می‌شود، این طرح جهت یک میلیون نفر نوجوان و جوان دختر و پسر پیاده سازی شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اوقات فراغت طرح تابستانه شهید آرمان شامل موضوعات آموزشی- علمی، مذهبی- قرآنی، ورزشی، جهادی، جشنواره رسانه، فضای مجازی و … است، بیان کرد: در بخش آموزشی علمی ۳۵۳ دوره ایمنی، ۳۵۳ دوره آتش نشانی، دوره‌های مدیریت پسماند و… برگزار می‌شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یادآور شد: برای بخش مذهبی-قرآنی؛ اجرای سرودهای نوجوانان، ایجاد گروه‌های تئاتر، پخش فیلم و مستند و نقد فیلم، برپایی هیأت و موکب‌های نوجوانان و در بخش ورزشی نیز ایجاد تیم‌های ورزشی، خرید تجهیزات ورزشی، انجام فعالیت‌های ورزشی رزمی، اجرای فوتبال سالنی و خیابانی و گل کوچک، اجرای برنامه‌های زورخانه ای، اجرای مسابقات کبدی، اجرای مسابقات آبی و شنا در نظر گرفته شده است.

توکلی زاده در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به بخش تفریحی و گردشگری طرح تابستانه اوقات فراغت شهید آرمان گفت: ۴ سطح اردو در قالب این طرح اجرا می‌شود که شامل مباحثی چون انقلابی-مذهبی، طبیعت گردی و ورزشی، علمی و مذهبی می‌شود.

وی با بیان اینکه زمان اجرای برنامه، سه ماهه تابستان ۱۴۰۲ است، افزود: زمان ثبت نام در این طرح اول تیر ماه و مراسم افتتاحیه نهم تیرماه است. برنامه‌ها نیز از دهم تیرماه تا ۳۱ شهریور ماه اجرا می‌شود.