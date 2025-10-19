روایت مردی که ثروتش را وقف علم کرد در «بر بلندای البرز»

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «بر بلندای البرز» شامل زندگینامه مرحوم حسینعلی البرز، همزمان با بیستوهشتمین سالگرد درگذشت این نیکوکار برجسته، با حضور حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز و جمعی از مسئولان، فرهیختگان و نخبگان کشور برگزار شد.
این اثر به قلم مرضیه نظرلو نگاشته شده و روایتی داستانی از زندگی و اندیشههای واقف بزرگ، حسینعلی البرز ارائه میدهد.
در ابتدای مراسم حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی با اشاره به سوره قلم گفت که خداوند در این سوره به انتقال مفاهیم از طریق کتابت اشاره میکند و سخن خود را با آیه «ن ۚ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ» آغاز میکند. پیامبر، وحی را از عالم بالا به انسان منتقل کرد و قرآن، کلامی است که بشر را به منشأ لایزال علم و حقیقت متصل میسازد.
او افزود: در سوره قلم، قرآن کریم خطاب به پیامبر (ص) فرمود تو اخلاق والایی داری؛ یعنی هرکه حکیمتر است، متخلقتر است. در واقع، این سوره ناظر به بحث ولایت است و در آیه آخر آن اشارهای به قرآن ناطق یعنی امیرالمؤمنین علیهالسلام وجود دارد.
رئیس سازمان اوقاف با تجلیل از مرحوم البرز بیان کرد: مرحوم البرز از جمله واقفانی بود که هرچه داشت در راه مردم، علم و رفع نیازهای بشری وقف کرد. کسانی که با خدا معامله میکنند، ماندگار میشوند و باید زندگی این نیکوکاران بیش از پیش به نسل جدید شناسانده شود.
حسینعلی البرز اندیشه و دارایی خود را وقف علم کرد
در ادامه، حیدر ارشدی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، ضمن گرامیداشت یاد این واقف نیکنام اظهار کرد: امروز در سالروز نیکمردی گردهم آمدهایم که اندیشه و دارایی خود را وقف علم کرد. مرحوم البرز با نگاهی روشن و متفاوت به ثروت، بنیاد فرهنگی البرز را بنیان گذاشت تا از طریق تشویق دانشآموزان، دانشجویان و نخبگان، به اشاعه فرهنگ علم و دانایی در کشور کمک کند.
او افزود: بنیاد البرز طی شش دهه فعالیت خود از بیش از ۶ هزار نخبه، دانشمند و طلبه برتر تجلیل کرده است. ویژگی برجسته مرحوم البرز اندیشهای فراتر از زمان خود بود. او احساس میکرد وظیفه انسانیاش اقتضا دارد امکانات خود را در مسیر رشد علمی جامعه قرار دهد.
ارشدی با اشاره به اهمیت کتاب تازه منتشرشده گفت: کتاب بر بلندای البرز برای ماندگاری نام او نوشته شده تا نسل امروز و فردا بدانند چگونه اندیشه نیکوکاران میتواند سرنوشت انسانها را دگرگون کند. نام حسینعلی البرز امروز در دل هزاران اندیشمند زنده است.
در بخش دیگری از مراسم، مرضیه نظرلو، نویسنده کتاب بر بلندای البرز، با اشاره به جایگاه والای مرحوم البرز گفت: آقای البرز با سنت حسنه وقف همواره زنده میماند.
او افزود: کار من نوشتن است و در این کتاب کوشیدهام چهرهای فرهنگی، انسانی و جاودانه از مردی را روایت کنم که سرمایه مادی خود را صرف بنیان فرهنگی کرد تا نام ایران و ایرانی در جهان بدرخشد.
نظرلو سپس بخشی از مقدمه کتاب را برای حاضران قرائت کرد و گفت: زمین در چرخش مدام خود، میزبان جانهای بسیاری است. میلیاردها نفر بر این صفحه خاکی قدم گذاشته و هر یک به فراخور حال و مقام نشانی به جا گذاشته اند. تاریخ بزرگترین شاهد است که تنها نشانهایی ماندگار خواهند شد که پیوندی ناگسستنی با فطرت و طبیعت حقیقی بشر داشته باشد؛ نیکی، گذشت، سخاوت، مهربانی و فروتنی و انفاق تنها گوشهای از این ماندنیهای اصیل است که نامها را در یادها زنده نگاه میدارند.
نظرلو افزود: آنچه ما را به نوشتن این سطور کشاند، بلندنظری مردی است که با پیشبینی عمیق، ثروت خود را در رود جاری وقف نهاد تا سالها پس از او نیز روشنی ببخشد و جانهای بسیاری را زنده کند. حسینعلی البرز مردی بود که از زمانه خود پیشی گرفت و سرمایه مادیاش را صرف بنیادی فرهنگی کرد تا نام ایران و ایرانی در جهان بدرخشد.
بر بلندای البرز، روایتی خوشخوان و ماندگار
در بخش دیگری از مراسم، محسن شاهرضایی، مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان، اظهار داشت که حسینعلی البرز ۹۳ سال عمر کرد اما به بینهایت وصل است. در بنیاد ملی نخبگان تلاش شده زندگینامه مفاخر کشور مکتوب شود و نتیجه آن کتابهایی چون مسیر ملک و اکنون بر بلندای البرز است. در این اثر، زندگی استاد البرز بهصورت روایی و با بهرهگیری از عناصر داستانی به قلم خانم نظرلو تدوین شده است.
در ادامه برنامه، سعید افشار، از منتخبان بنیاد البرز، گفت که از سال ۱۳۵۲ شاهد فعالیتهای بنیاد البرز بوده است. او که صنعتگر و دارای بیش از ۴۰ سال سابقه کاری است، بیان کرد که مرحوم البرز یکی از الگوهای زندگیاش بوده است. افشار افزود که زمانی که بهعنوان دانشجو به تهران آمدم، فردی بیبضاعت بودم و از وام دانشجویی بنیاد البرز بهرهمند شدم. از آن دوران آموختم که وقف یعنی از خود گذشتن؛ کسی که از مالش بگذرد، از جانش هم راحت میگذرد. او تأکید کرد که مطالعه زندگی استاد البرز برای درک معنای واقعی نیکوکاری ضروری است.
همچنین سیدحسین فاطمی، مدیر آزمایشگاه فارابی و برگزیده سال ۱۳۴۴ جایزه البرز، با قدردانی از هیئتمدیره بنیاد البرز گفت که تلاشهای این بنیاد در حمایت از نخبگان و ترویج علم بسیار ارزشمند است. او افزود که چند سال پیش به تأسی از حرکت نیکوی مرحوم البرز، اقدام به تهیه لوازمالتحریر برای دانشآموزان بیبضاعت و توزیع بن کفش در ایام عید برای کودکان نیازمند کردهاند تا یاد و راه حسینعلی البرز که برای اعتلای علم کوشید، زنده بماند.
در پایان، حسین قرائی، مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما، با اشاره به اهمیت تولید آثار فرهنگی مرتبط با مفاخر کشور گفت که نثر کتاب بر بلندای البرز روان و خلاقانه است و این نکتهای قابل تحسین به شمار میرود. او افزود که توجه به مفاخر در حوزه مستندسازی باید تقویت شود و در سالهای اخیر توجه به تاریخ شفاهی نیز رشد چشمگیری داشته است. قرائی تأکید کرد که بهتر است روایت تصویری این کتاب نیز در قالب مستند ساخته شود، چراکه این اثر خوشخوان و صمیمی است و ظرفیت تبدیل به یک روایت ماندگار تصویری را دارد.
