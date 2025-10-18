https://mehrnews.com/x39kJZ ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ کد خبر 6626073 استانها تهران استانها تهران ۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ آغاز المپیاد ورزشی دانشآموزان پیشوا پیشوا- مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشآموزان پیشوا شنبه ۲۶ مهر در سالن رازی برگزار شد. دریافت 13 MB کد خبر 6626073 کپی شد مطالب مرتبط بیمارستان پیشوا پروژه شاخص فعلی در سطح شهرستان است آمار سرقت در پیشوا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است المپیاد ورزشی در ۵۰۰۰ مدرسه آذربایجان غربی آغاز شد ۵۵۶ مورد وام فرزندآوری در پیشوا پرداخت شده است برچسبها المپیاد ورزشی پیشوا دانش آموزان
