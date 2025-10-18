المپیاد ورزشی در ۵۰۰۰ مدرسه‌ آذربایجان غربی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صمیمی ظهر شنبه در آئین افتتاح این المپیاد ورزشی درون مدرسه اظهار کرد: امروز اگر بخواهیم آیندهای پایدار برای کشور رقم بزنیم، باید بهجای اتکای صرف بر منابع نفتی، بر ظرفیت نیروی انسانی و جامعه ورزشی سرمایهگذاری کنیم.
وی ادامه داد: این رویداد، نهتنها نماد تحرک و پویایی مدارس، بلکه پیامآور ارتقای سلامت جسم و روح دانشآموزان است. یکی از کارآمدترین شیوههای کاهش هزینههای درمانی در جامعه، توسعه ورزشهای دانشآموزی و ایجاد فضای بانشاط در مدارس است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با تاکید بر ارتقای سواد ورزشی در جامعه ادامه داد: باید با تزکیه درون، کنار گذاشتن نفسهای منفی و پرورش روح انسانی، زمینهساز تربیت انسانهای سالم و پاک شویم. جامعهای که ورزش، تهذیب و تربیت در آن پیوند خورده باشد، جامعهای پویا، متعادل و اخلاقمدار خواهد بود.
صمیمی با تأکید بر نقش زیرساختها در پرورش استعدادهای قهرمانی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم آینده ورزش کشور بالنده باشد، مسیر آن از مدرسه و تربیتبدنی دانشآموزان میگذرد. آموزشهای نوین و مربیان توانمند، همان نقشی را در ورزش ایفا میکنند که معلمان در ارتقای کیفیت آموزش دارند.
وی کسب عنوان قهرمانی سالار آقاپور، برترین بازیکن آسیا و مقام سوم هستی شکوری در مسابقات پارالمپیک را به خانواده بزرگ آموزش و پرورش آذربایجان غربی تبریک گفت و آن را نشانهای از ظرفیت بالای ورزش دانشآموزی در استان دانست.
