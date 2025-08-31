فوتبال در خوزستان باید دوباره رونق بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان اظهار کرد: ورزش همگانی در وهله اول باید به عنوان یک ضرورت دنبال شود زیرا امروز آمار بیماریهای غیرواگیر در جامعه افزایش پیدا کرده است.
استاندار خوزستان گفت: در گذشته امکاناتی نبود اما تحرکاتی وجود داشت. در شرایط فعلی با وجود امکانات، چنین تحرکاتی از بچهها در بازیها نمیبینیم و گرفتار گوشیهای تلفن همراه شده اند لذا فعالیت آنها به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: فرهنگ سازی لازم در این زمینه صورت نگرفته و شاید بتوان گفت ورزش همگانی بخش فراموش شده زندگی بسیاری از ما است در حالی که ورزش در همه سنین ضروری است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان خاستگاه بسیاری از رشتههای ورزشی است، تصریح کرد: دستگاهها میتوانند کمک کنند تا ورزشهای همگانی انجام شود و یا دانشگاهها را فعال کنند.
موالی زاده ادامه داد: امروز نگرانی ما از ایپدمی های عفونی نیست بلکه بیشتر نگرانی از بیماریها است که به صورت فرسایشی بر جامعه و سلامت مردم اثر میگذارد لذا حتماً باید به این مساله توجه کرد.
وی بیان کرپ: وقتی گفته میشود ورزش میتواند از آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند یا کاهش را به همراه داشته باشد، باید بر این معقوله کار کرد و ما نسبت به این مسایل مسئول هستیم.
استاندار خوزستان ورزش همگانی را بستر ورزش قهرمانی اعلام و عنوان کرد: مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان برنامهای تدوین کند مبنی براینکه چگونه میتوان ظرفیت دستگاهها، شهرداریها و.. را در راستای ورزش همگانی به کار گرفت. دستگاههای فرهنگی هم در این مسیر به کمک بیایند.
موالی زاده تاکید کرد: ورزش همگانی در استان نهادینه شود زیرا اثرات قابل توجهی دارد که کمتر به آنها پرداخته شده است.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص ورزش قهرمانی باید تلاش کنیم تا در بسیاری از رشتههای استان که نامآور بودیم مجدد در سکوی اول قرار گیریم، اظهار کرد: در برخی رشتهها توانسته ایم جایگاهی که داشتهایم به دست آوریم.
ورزش بانوان جدی گرفته شود
استاندار خوزستان گفت: ورزش بانوان باید جدی گرفته شود اگر به این بخش بپردازیم در جامعه ما بانوان با استعدادهای درخشان وجود دارد که نیاز به حمایت دارند لذا باید فرهنگسازی شود و شرایط لازم برای حمایت از ورزش بانوان و ترویج ورزش بانوان مورد توجه قرار گیرد.
موالی زاده با اشاره به وجود دو تیم استان در لیگ برتر، ادامه داد: از آنها حمایت میکنیم، در مورد این تیمها خصوصاً استقلال خوزستان نگرانی وجود داشت که زمینی برای بازی در استان نیست و مذاکره کردیم در آبادان و فولاد آرنا بازی داشته باشند و از دیگر امکانات استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه تیمهای استانی باید مورد حمایت قرار گیرند، بیان کرد: فوتبال به عنوان رشتهای پرطرفدار باید مجدد در استان رونق گیرد، کمک شود تا بازیهای خود را داشته باشند. اکنون شاهد هستین از شهرهایی که با فوتبال نسبتی نداشتند در لیگ برتر حضور دارند حیف است صنعت نفت آبادان یا نفت مسجدسلیمان در جایگاه دیگری قرار گرفتند البته در خصوص امتیازی که مقابل داماش از آنها کسر شد مکاتباتی انجام داده ایم.
استاندار خوزستان با اشاره به پروژههای ورزشی افتتاح شده در هفته دولت، عنوان کرد: پروژههای دیگری وجود دارد از جمله استخر دشت آزادگان که فردا افتتاح میشود.
موالی زاده تاکید کرد: باید در جلسه شورای ورزش استان، تصمیماتی بگیریم که خروجی آن را مردم در عمل مشاهده کنند و احساس داشته باشند مجموعهای در جهت حمایت از سلامت آنها و ترویج ورزش در رشتههای مختلف فعالیت دارد.
به گفته وی، خوزستان در همه رشتههای ورزشی حرف برای گفتن دارد برخی از تاریخ ورزش کشور در خوزستان شکل گرفته که اگر خوزستان از این بخش حذف شود این تاریخ اساساً قابل نوشتن نیست.
استاندار خوزستان گفت: اکنون موج جدیدی شکل گرفته که میتوانند نام خوزستان را بلند آوازه کنند و برای استان افتخار بیافرینند.
