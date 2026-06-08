به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده دوشنبه شب در آئین افتتاحیه المپیاد ورزش محلات اهواز و جشن غدیر ضمن قدردانی از مسئولین ورزش خوزستان و اهواز اظهار کرد: همیشه به خلوص نیست اهالی ورزش محلات غبطه می خورم چرا که بدون هیچ حقوق و حق الزحمه ای، در زمین هایی که ده ها معارض و غارتگر به دنبال آن ها هستند برنامه ریزی می کنند و برای جوان ها کار می کنند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسابقاتی با دو یا سه هزار تماشاگر بدون حضور ماشین های نیروی انتظامی یا اورژانس برگزار می کنند و بدون هیچ گونه اتفاقی برنامه را اجرا می کنند.

وی گفت: متاسفانه ما مسئولان آن گونه که باید پای کار این افراد نایستاده ایم.

موسوی زاده با اشاره به نزدیکی ایام محرم بیان کرد: مواکبی که بچه های ورزش محلات در این ایام برپا می کنند هیچ فرد یا دستگاهی ندارد.

وی با یادآوری ایستادگی مردم در دوران‌های مختلف، بیان کرد: همان‌طور که مردم در ایام جنگ رمضان بیش از ۱۰۰ شب پای کار انقلاب بودند، فعالان ورزش محلات نیز همچنان پای کار انقلاب ایستاده‌اند؛ لذا ضمن قدردانی از زحمات آن‌ها، تأکید می‌کنم که ارادت ویژه‌ای به این قشر دارم و در مسیر حمایت از ورزش، هر اقدامی که از دستم برآید، دریغ نخواهم کرد.