اسبقیان: مجموعه تنیس استقلال از مزایده خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش انجام امروز شنبه برگزار شد و در پایان دور دوم مجید تلخابی با کسب ۲۸ رأی به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.
سیدشروین اسبقیان که ریاست این مجمع را برعهده داشت پس از برگزاری انتخابات در گفتگو با خبرنگاران به پرسشهای آنها در مورد شرایط ورزش کشور و اتفاقاتی که در هفتههای اخیر رخ داده است پاسخ داد.
وی در ابتدای صحبتهایش گفت: تکلیف این فدراسیون هم مشخص شد و اعضای هیئت رئیسه هم بزودی مشخص خواهد شد تا در آینده بتوانیم با برنامه ریزی بهتر شرایط را برای موفقیت این رشته فراهم کنیم. این انتخابات یکی از سالمترین انتخابات فدراسیونها بود.
اسبقیان در مورد میزبانی رویدادهای ورزشی گفت: بنا بر دستور وزیر ورزش ما محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم. ورزش زورخانه ای را میزبانی کردیم. قهرمانی آسیای سه گانه هم در جزیره کیش برگزار خواهد شد. سیاست وزارت ورزش این است که با قبول میزبانیها نشان دهد که کشور ایران در آرامش و امنیت است.
معاون وزیر ورزش در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال به مزایده گذاشته شدن مجموعه تنیس استقلال گفت: همانطور که وزرای ورزش و اقتصاد گفتند، واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج میشود. وقتی دو وزیر در هیئت دولت اعلام میکنند که این مجموع از واگذاری خارج خواهند شد قطعاً این اتفاق رخ خواهد داد.
