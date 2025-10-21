راه اندازی ایستگاه اصلاح نژاد قوچ سنگسری در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد ظهر سه شنبه در بازدید نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس از مرکز به نژادی دام سبک جهاد دانشگاهی استان سمنان در منطقه دربند مهدی‌شهر، ابراز داشت: این مرکز برای اولین بار در کشور موفق به اخذ گواهی صلاحیت مرکز نوآوری دام سبک شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد قطب دامپروری در مهدیشهر از مصوبات سفر رئیس جمهور شهید به استان سمنان بوده است، افزود: در این راستا دو طرح فناورانه در استان راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه ایستگاه اصلاح نژاد قوچ سنگسری در جهاد دانشگاهی راه اندازی می‌شود، ابراز داشت: دستیابی به قوچ و میش خالص اصلاح شده از هدف گذاری‌های طرح است.

منصفی راد با بیان اینکه حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفندان سنگسری در دستور کار است، تصریح کرد: این اقدام با به کارگیری روش هسته بسته در حوزه دام سبک انجام خواهد گرفت.

وی از تولید هشت محصول فناورانه جهاد دانشگاهی در حوزه کشاورزی و دامپروری خبر داد و افزود: با توجه به پتانسیل خوب شهرستان مهدیشهر و ایل سنگسر امکان جذب ایده‌های فناورانه محققان و صنایع تبدیلی به خوبی فراهم است.